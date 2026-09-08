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ಆಪಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಈವೆಂಟ್ : ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ, ಪ್ರಥಮ 'ಫೋಲ್ಡಬಲ್' ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ, ವಾಚ್ ಸರಣಿ 12 ಅನಾವರಣ

Apple Event 2026 : ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಆಪಲ್‌ ಕಂಪನಿಯ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ನೂತನ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ "Surprise and Shine" ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಇವೆಂಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2026 ರಂದು ಕುಪರ್ಟಿನೋದ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Sep 08, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:57 PM IST
ಆಪಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಈವೆಂಟ್ : ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ, ಪ್ರಥಮ 'ಫೋಲ್ಡಬಲ್' ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ, ವಾಚ್ ಸರಣಿ 12 ಅನಾವರಣ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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