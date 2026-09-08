ಆಪಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಈವೆಂಟ್ : ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ, ಪ್ರಥಮ 'ಫೋಲ್ಡಬಲ್' ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ, ವಾಚ್ ಸರಣಿ 12 ಅನಾವರಣ

Apple Event 2026 : ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಪಲ್ (Apple) ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ 'ಆಪಲ್ ಇವೆಂಟ್ 2026' ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಐಫೋನ್ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ (ಮಡಚಬಹುದಾದ) ಡಿವೈಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
'ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಶೈನ್' ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ
ಈ ಬಾರಿಯ ಈವೆಂಟ್ಗೆ 'Surprise and Shine' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಂದು ಟಿಮ್ ಕುಕ್ (Tim Cook) ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ನ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ (John Ternus) ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಆಪಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಟರ್ನಸ್ ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವುದು ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಡಿವೈಸ್ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ವಿವರ
ಆಪಲ್ ಇವೆಂಟ್ 2026 ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಕುಪರ್ಟಿನೋದಲ್ಲಿರುವ 'ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್'ನಲ್ಲಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಪಲ್ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಟಿವಿ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಲೈವ್ ಆಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಏನೆಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?
1. ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿಯ ಫಾಲ್ (Fall) ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್: ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಸರಣಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿವೆ.
ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ (iPhone Fold): ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಇದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್-ಸೆಲ್ ಟಚ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬಳಸಿ ಕ್ರೀಸ್-ಫ್ರೀ (ಮಡಚಿದ ಗುರುತು ಕಾಣಿಸದ) ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹಾಗೂ 18 ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು 2nm A20 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ನ ಸಿ2 ಮಾಡೆಮ್ ಹೊಂದಿರಲಿವೆ.
2. ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸರಣಿ 12 ಮತ್ತು ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 4
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸರಣಿ 12 (Apple Watch Series 12) ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 4 (Apple Watch Ultra 4) ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರೋಗ್ಯ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
3. ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ 5 ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು
AirPods 5: ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ (Heart-rate tracking) ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: 7-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಹೋಮ್ ಹಬ್ (Home Hub), ಆಪಲ್ ಟಿವಿ 4K ಮತ್ತು ಹೋಮ್ಪಾಡ್ ಮಿನಿ (HomePod mini) ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.