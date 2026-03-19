ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಫರ್!‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

Apple iphone 17 pro max price: ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (iPhone 17 Pro Max) ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಡೀಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ₹30,000 ವರೆಗಿನ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 19, 2026, 02:03 PM IST
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
  • ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ?

Trending Photos

ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಪತ್ನಿ..! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಖುಷ್‌
camera icon6
Suraj Chavan
ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಪತ್ನಿ..! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಖುಷ್‌
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌!.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 18 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
Gold rate
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌!.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 18 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ
camera icon5
Shani Nakshatra Gochar 2026
ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ
EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ: ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
camera icon6
EPFO New Rules
EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ: ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
Apple iphone 17 pro max price: ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (Apple iPhone 17 Pro Max) ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಜನರು ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.ಆಪಲ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸಮರ್ಥ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫೋನ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಸ್ಟ್‌ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡೋ ಭಾರೀ ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಗ್‌! ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡದವ್ರೂ ಈ ಹಾಡು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ..

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 1,49,900 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು 4,000 ರೂ.ಗಳ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಐಫೋನ್ 13 ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಹಳೆಯ ಫೋನ್‌ಗೆ 25,350 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ವಿನಿಮಯವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯವು ರೂ 30,000 ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು.

ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ A19 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಫೋನ್ 6.9 ಇಂಚಿನ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೂರು 48-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಂವೇದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ - ಮುಖ್ಯ, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್, 4x ಟೆಲಿಫೋಟೋ. ಭಾರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಹ ಘನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯುಎಸ್‌ಬಿ-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಗ್‌ಸೇಫ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್‌ಸೇಫ್‌ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನ ಮೂಲ ಮಾದರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1,49,900 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
₹30,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಹೇಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ?ರಿಯಾಯಿತಿಯು ನೇರ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ (ಕ್ರೆಡಿಟ್/ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು) ವಿಶೇಷ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾರಾಟದ ಡೀಲ್‌ಗಳು

ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಈ ಡೀಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ?
ಆಪಲ್ ಅಧಿಕೃತ ಶಾಪ್‌ಗಳು
ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್
ಅಮೆಜಾನ್
ಆಫರ್‌ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಡೀಲ್‌ಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಇದು ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರದ ಕೊಡುಗೆಗಳೇ?
ಆಪಲ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್‌ಗಳಂತಹ ಸಂಯೋಜಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಯಕಿ ಮದುವೆ!.. ಕೊನೆಗೂ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟ ನಟಿ
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

iPhone 17 Pro Max price dropiPhone 17 Pro Max discount IndiaApple iPhone 17 offersiPhone 17 Pro Max dealiPhone 17 price India

