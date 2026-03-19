ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಫರ್!‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

Apple iphone 17 pro max price: ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (Apple iPhone 17 Pro Max) ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಜನರು ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.ಆಪಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸಮರ್ಥ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫೋನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 1,49,900 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು 4,000 ರೂ.ಗಳ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಐಫೋನ್ 13 ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಹಳೆಯ ಫೋನ್ಗೆ 25,350 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳು ವಿನಿಮಯವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯವು ರೂ 30,000 ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು.
ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ A19 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಫೋನ್ 6.9 ಇಂಚಿನ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೂರು 48-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಂವೇದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ - ಮುಖ್ಯ, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್, 4x ಟೆಲಿಫೋಟೋ. ಭಾರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಹ ಘನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯುಎಸ್ಬಿ-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ಸೇಫ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯುಎಸ್ಬಿ ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ಸೇಫ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಮೂಲ ಮಾದರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1,49,900 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
₹30,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಹೇಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ?ರಿಯಾಯಿತಿಯು ನೇರ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ (ಕ್ರೆಡಿಟ್/ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು) ವಿಶೇಷ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟದ ಡೀಲ್ಗಳು
ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಈ ಡೀಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ?
ಆಪಲ್ ಅಧಿಕೃತ ಶಾಪ್ಗಳು
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್
ಅಮೆಜಾನ್
ಆಫರ್ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಡೀಲ್ಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಇದು ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರದ ಕೊಡುಗೆಗಳೇ?
ಆಪಲ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ಗಳಂತಹ ಸಂಯೋಜಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ.
