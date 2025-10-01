ಭಾರತೀಯ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜೊಹೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರಟ್ಟೈ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೫ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಅಪ್, ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ೩.೫ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಸೈನ್-ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಅಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.ಇದನ್ನು 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಸಮರ್ಥನೆಯಿಂದ ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆ' ಎಂದರ್ಥವುಳ್ಳ 'ಅರಟ್ಟೈ'ಯು ಸರಳ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸಂದೇಶ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು, ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ 'ಸ್ವದೇಶಿ' ಬದಲಿಕೆಗಳ ಹೊರಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ.ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದ್ದು, ಯೂಎಸ್ನಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಸರ್ವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಇಲ್ಲ.ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್)ನಲ್ಲಿ, "ಸ್ವದೇಶಿ ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ" ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿ, ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಂತೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಅರಟ್ಟೈಯು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ: ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು, ಧ್ವನಿ ನೋಟ್ಗಳು, ಮೀಡಿಯಾ ಹಂಚಿಕೆ, ಆಡಿಯೊ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳು, ೧,೦೦೦ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಗುಂಪು ಚಾಟ್ಗಳು, ಕಥೆಗಳು (ಸ್ಟೋರೀಸ್) ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಚಾನೆಲ್ಗಳು.ಇದರ ಕರೆಗಳು ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಜೊಹೊ ಇದಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿ ಬೆಂಬಲ: ಅರಟ್ಟೈಯ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿ ಬೆಂಬಲ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಬಳಕೆದಾರರು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ, ಗುಂಪು ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು.ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅರಟ್ಟೈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಟಿವಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ, ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.ಇದಲ್ಲದೆ, ಅರಟ್ಟೈ ಐದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, ಐಒಎಸ್, ವಿಂಡೋಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಲಿನಕ್ಸ್. ಒಂದೇ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಐದು ಡಿವೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಗುಂಪು ಕರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.'ಈ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ಅಪ್ ಅನ್ನು 'ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕೊಲೆಗಾರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಆದರೂ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸವಾಲುಗಳು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.ಜೊಹೊ ಸಿಇಒ ಶ್ರೀಧರ್ ವೇಂಬು ಅವರು, 'ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಸುಗಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಟ್ಟೈಯ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ ನೀಡಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ arattai.in ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.