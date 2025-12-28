ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳಿವೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇಂದಿನ ಜನರಿಗೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತವಾಗಿರಬೇಕು.ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಂದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅದನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ, ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ..!
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪಿಕಾಸಾದಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಕೂಡ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈಗ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ದೋಸ್ತ್ I4C ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉಚಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.ಅಪರಿಚಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳು ಸೈಬರ್ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಲಿವೆ.
ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ:
ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸೈಬರ್ ದೋಸ್ತ್, ಪಿಕಾಶೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಂತಹ ಪೈರೇಟೆಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡೈವರ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಮದುವೆಯಾದಾಗ..! ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ?
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ದೋಸ್ತ್ I4C ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದು ಖದೀಯಬಹುದಾಗಿದೆ.ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಖಾಲಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ನಕಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.