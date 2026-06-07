ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಮಾಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಫೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವೈ-ಫೈ ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ಈ ಉಚಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಚಿತ ವೈ-ಫೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಚಿತ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು, ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೈ-ಫೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವುಗಳ ಭದ್ರತಾ ಮಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಒಂದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಂಚಕರು ಅಧಿಕೃತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ನಕಲಿ ವೈ-ಫೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಇಮೇಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪು ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೈ-ಫೈ ಬಳಸುವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಳುಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕದಿಯಬಹುದು ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ತದನಂತರ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಖಾಸಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಉಚಿತ ವೈ-ಫೈ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ:
ಯಾವುದೇ ವೈ-ಫೈಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅದು ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನೀವು ತೆರೆಯುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ (HTTPS) ಆಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಹಂತದ ದೃಢೀಕರಣ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಚಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ.