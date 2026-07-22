Ather Upcoming Scooter: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (EV) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಇವಿ ತಯಾರಕ Ather Energy ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಪನಿ, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ EL Platformಅನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ, ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ Ather Energy ತನ್ನ 450 ಹಾಗೂ Rizta ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ತಲುಪಲು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ EL Platform ಅನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, EL Platform ಅನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಡದೇ, ಅಗತ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ Ather ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಒಂದೇ ಮೂಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸುಲಭವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಲಾಭವನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ EL Platformನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್, ಸುಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Battery Management System), ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹಗುರವಾದ ಚಾಸಿಸ್ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನದ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು.
Ather Energy ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, OTA (Over-the-Air) ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್, ರೈಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ EL Platform ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Ola Electric, TVS iQube, Bajaj Chetak, Hero Vida, Honda Activa Electric ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ₹1 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Ather ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ವಲಯ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ EV ಉತ್ತೇಜನಾ ನೀತಿಗಳು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು Ather Energy ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.
Ather Energy ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ EL Platform ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಆದರೆ EL Platform ಆಧಾರಿತ ಮೊದಲ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಹೆಸರು, ನಿಖರ ಬೆಲೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ರೇಂಜ್ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ವಿವರಗಳು ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ Ather Energy ಹೊಸ EL Platform ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿಯೂ Ather ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.