Intresting Facts : ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ನಡೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತರಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ 5 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ : ಯಾವುದಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹಣ ದೋಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಪ್ರೀ ಆಪ್ಸ್ : ದುಬಾರಿ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು 'Cracked Versions' ಅಥವಾ 'Modded Apps'ಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ರಾನ್ಸಮ್ವೇರ್ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೈರಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಡೇಟಾಗಳು ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳ ಪಾಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿವರ, ಸ್ವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗೂಗಲ್ ವೈದ್ಯರಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಸದಾ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳು : "ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?" ಅಥವಾ "ಹಣ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು" ಎಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಯ ಸುಳಿಗೆ ತಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಆಸೆ ತೋರಿಸುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಹಣವನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ವಿವರಗಳು : ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ (Third Party) ಕೈಗೆ ಸೇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ದುರುಪಯೋಗವಾಗುವ (Identity Theft) ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿರುವುದು ನಿಜವಾದರೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುವಾಗ ಸದಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.