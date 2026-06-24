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ಹುಷಾರ್..! ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುವುದು ನಿಮಗೇ ಅಪಾಯ

ಇಂದು ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಲು ನಾವು ತಕ್ಷಣ 'ಗೂಗಲ್' ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಅಡುಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರೋಗ್ಯದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್‌ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಗೂಗಲ್ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByKrishna N K
Published: Jun 24, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:42 PM IST
ಹುಷಾರ್..! ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುವುದು ನಿಮಗೇ ಅಪಾಯ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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