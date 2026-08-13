ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಏರ್ಟೆಲ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಿಂದ ₹299, ₹579, ₹619 ಮತ್ತು ₹649 ಬೆಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವು ಏರ್ಟೆಲ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿ ₹50 ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ:
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ₹299, ₹579, ₹619, ಮತ್ತು ₹649 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಏರ್ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯಾವುವು? ಯಾವ ಯೋಜನೆಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಇನ್ಯಾವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ? ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ 299 ರೂ. ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದಿರಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 579 ರೂ., 619 ರೂ. ಮತ್ತು 649 ರೂ. ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ದೀರ್ಘ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು.
₹299 ಯೋಜನೆಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ₹349 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್:
ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ₹299 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ₹349 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಏರ್ಟೆಲ್ ₹349 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್, ಒಟ್ಟು 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿ ದಿನ 1.5GB ಡೇಟಾ ಬದಲಿಗೆ 2GB ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (Adobe Express Premium) ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ಇತರ ಕೆಲವು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏರ್ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಸಹ 199 ರೂ. ಯೋಜನೆಯು 2GB ಒಟ್ಟು ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಆಯ್ಕೆಯು 219 ರೂ. ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು 28 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 3GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಇತರ 56-ದಿನಗಳು, 84-ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟೆಲಿಕಾಂ ಹೆಚ್ಚಳದ ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೆಂಟ್ರಮ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಶೇ.12 ರಿಂದ 15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.