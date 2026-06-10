Bajaj Avenger 220 Street 2026 Launched: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದು, ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Bajaj Avenger ಸರಣಿಯು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ Bajaj Auto ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ Avenger 220 Street ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಹೊಸ Avenger 220 Street ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ದರ ₹1.30 ಲಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ Avenger 220 Street ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ 220cc ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಯಿಲ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಟ್ವಿನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ DTS-i ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 19.03 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 17.55 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಚಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡುವಂತೆ ಇದನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, Avenger 220 Street ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲೋ-ಸ್ಲಂಗ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡ್-ಔಟ್ ಅಂಶಗಳು, ಅಗಲವಾದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್, ಉದ್ದವಾದ ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ ಸೀಟ್ ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಸ್ತೆ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. Ebony Black ಮತ್ತು Cocktail Wine Red ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ Avenger ಸರಣಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ Avenger 220 Street ಕೂಡ ಅಗಲವಾದ ಸೀಟ್, ಆರಾಮದಾಯಕ ರೈಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಕುಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತೆ ಬೈಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೈಕ್ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 280 mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತುರ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು 5-ಸ್ಟೆಪ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಬಲ್ ಟ್ವಿನ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಫೀಚರ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ Avenger 220 Street ಸರಳ ಆದರೆ ಉಪಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಗೇಜ್, ಓಡೋಮೀಟರ್, ಟ್ರಿಪ್ ಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ LED ಲೈಟಿಂಗ್ಗಳಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ʼ
ಬೈಕ್ನ ತೂಕ ಸುಮಾರು 160 ಕೆ.ಜಿ. ಇದ್ದು, 13 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೈಕ್ ಸುಮಾರು 40 kmpl ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ Bajaj Avenger 220 Street ಮರುಬಳಿಕದಿಂದ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 220cc ಎಂಜಿನ್, ಆರಾಮದಾಯಕ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕ್ರೂಸರ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.