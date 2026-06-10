Bajaj Chetak C2501 Electric Scooter: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಚೇತಕ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ Chetak C2501 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹91,504 ಆಗಿದ್ದು, ಗ್ಲೋಸಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹೊಸ ಚೇತಕ್ C2501 ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 113 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 2.2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ BLDC ಹಬ್ ಮೋಟರ್ಅನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಗಮ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2.5 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ 0 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ IP67 ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚೇತಕ್ C2501 ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೀ, ಬಣ್ಣದ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ 25 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ಸ್ಪೇಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿನ್ ಶಾಕ್ ರಿಯರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಜರ್ಕ್ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಉದ್ದ 1658 ಮಿ.ಮೀ., ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ 763 ಮಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 170 ಮಿ.ಮೀ. ಆಗಿದೆ. 107 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಾಹನ ನಗರ ಬಳಕೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್, USB ಚಾರ್ಜರ್, ರೋಲ್ ಓವರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, AHO ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಓಪನ್ ಗ್ಲೋವ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಚೇತಕ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಆಪ್ ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ TecPac ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕಾಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್/ರಿಜೆಕ್ಟ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇಕೋ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಗಳು, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಗೈಡ್ ಮೀ ಹೋಮ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ₹4,575 ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. SBI ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹3,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. Amazon Pay ICICI Bank ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ No Cost EMI ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ₹2,385.50 ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್, ವೇಗವಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ C2501 ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.