ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 2.5 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 2.2 kW ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 113 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
Bajaj Chetak C2501: ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಸಿ2501 (Bajaj Chetak C2501) ಇದೀಗ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಡಿ, ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಬಾಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಸಿ2501 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಡಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಿಶ್ರಣ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 2.5 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 2.2 kW ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 113 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಾಹನ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 0ರಿಂದ 80 ಶೇಕಡಾವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಸಿ2501ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೀಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಕಂಪನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಚೇತಕ್ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.