ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ.. ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್...

Bajaj Pulsar 180: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್
ಈ ಬೈಕ್ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ 178.61 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್/ಆಯಿಲ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 8,500 ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 16.77 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 6,500 ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 15 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪಂಚ್ ನೀಡಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸವಾರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು 2022ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈಗ 2026ರ ಮಾದರಿ ಪಲ್ಸರ್ 180ಯನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1.22 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಶ
ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಬಜಾಜ್ ಹಳೆಯ ಪಲ್ಸರ್ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾಯುವಿನ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಶ್ರೌಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ನಿಲುವು ಎಲ್ಲವೂ ಹಳೆಯ ಪಲ್ಸರ್ ನೋಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಕಪ್ಪು ಥೀಮ್ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಮಡ್ಗಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಶೈಲಿಯ ಮುಕ್ತಾಯವು ಸಹ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ ಬೆಳಕಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ಬೆಳಕನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ LED ಬೆಳಕನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬೆಳಕು, ಉತ್ತಮ ಗೋಚರತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಿರುವು ಸೂಚಕಗಳನ್ನ ಸಹ LEDಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೈಕ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್
ಈ ಬೈಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ LCD ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪಲ್ಸರ್ 150 ಮತ್ತು ಪಲ್ಸರ್ 220F ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವೇಗ, ಟ್ರಿಪ್ ಮೀಟರ್, ಇಂಧನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಬೈಕ್ ಬೆಲೆ 1.22 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ). ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಒಂದೇ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಪಲ್ಸರ್ 150 ಮತ್ತು ಪಲ್ಸರ್ 220F ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಬಯಸುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.