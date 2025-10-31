EV resell: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ದಿನೇದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗಳತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಇವಿಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸತ್ಯಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೊದಲು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಒಂದು ಇವಿ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಂದ 40 ರಷ್ಟು ಹಣ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲೇ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೇಗ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು, ಆಗಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು, ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಸಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಳೆಯ ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಆಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಇವಿಗಳ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೈಜ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಲೂಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಈ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಇವಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರುಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದವರು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು.
ಇನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದಾಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಡೇಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಇತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇವಿಯ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯದೇ, ಜನರು ಸೆಕೆಂಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಇವಿ ಉದ್ಯಮ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಜನರು ಇವಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾರುಗಳು 250 ರಿಂದ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಓಡುತ್ತಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಚಲಾವಣೆಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ — ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ. ಈ ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವಿಗಳ ಬಳಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.