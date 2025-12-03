English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬರೋಬ್ಬರಿ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ Redmi 15C 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?

ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌, 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಡ್ಯುಯಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 8MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 3, 2025, 04:35 PM IST
  • Redmi 15C 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 12,499 ರೂ. ಇದೆ
  • ಈ ಫೋನ್‌ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ & 50MP AI ಡ್ಯೂಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ

ಬರೋಬ್ಬರಿ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ Redmi 15C 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?

Redmi 15C 5G Smartpone: ನೀವು Redmi ಪ್ರಿಯರೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ Redmi 15C 5Gಯನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಆನಂದಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಯಸಿದರೆ ಇದುವೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಲ್ಪೇ

ಮೊದಲಿಗೆ Redmi 15C 5Gಯ ​​ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ, ಇದು 120 Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ 6.9-ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 810 nitsನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ: ನೌಕರರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 7,500 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ

ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಇದರ 6,000mAh ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 33W ಚಾರ್ಜರ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು 10W ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್

ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ಇದು 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಡ್ಯುಯಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 8MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ

Redmi 15C 5G ಒಟ್ಟು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

* ಮೊದಲ 4GB + 128GB: ₹12,499
* ಎರಡನೇ 6GB + 128GB: ₹13,999
* ಮೂರನೇ 8GB + 128GB: ₹15,499

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ATM/UPI ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮ

ಇದರ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು Amazon, Mi.com ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಮೂನ್‌ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ, ಡಸ್ಕ್ ಪರ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್‌ನೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಏಕೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು?

ನೀವು ₹12,000 ರಿಂದ ₹13,000ರ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

