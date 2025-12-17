Budget Smartphones: ₹10,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಪ್ಶನ್ಗಳು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವು ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ 5G, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡುವ ಫೋನ್ಗಳು ಈಗ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕೂಟರ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರೀ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೈ-ಎಂಡ್ ಫೋನ್ಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದರೂ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ₹10,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು. POCO, Samsung ಮತ್ತು Motorola ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ.
POCO M7 5G (₹8,999)
POCO M7 5G 2025ರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಈ ಫೋನ್ 6.88 ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಸಾಧನ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಲಘು ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. 5,160mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಬಳಕೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ Redmi K90 Ultra ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ
Samsung Galaxy M06 5G (₹9,999)
Samsung Galaxy M06 5G ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. 6.7 ಇಂಚಿನ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ ಈ ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. MediaTek Dimensity 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 4GB RAM ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಾಧನ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP + 2MP ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Moto G06 Power (₹7,999)
Moto G06 Power ಬೃಹತ್ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. 6.88 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, MediaTek Helio G81 Extreme ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 4GB RAM ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು. 50MP ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ 8MP ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನುಭವ ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಈ ಆಪ್ಶನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರದೊಂದಿಗೆ 5G ಫೋನ್ ಬೇಕಾದರೆ POCO M7 5G ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರು Samsung Galaxy M06 5G ಆರಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬೇಕಾದರೆ Moto G06 Power ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.