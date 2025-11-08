Best Camera Phones Under 25000: ನೀವು ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ DSLR ತರಹದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು 5G ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಅನೇಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ₹25,000 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್, ರಿಯಲ್ಮಿ, ಮೊಟೊರೊಲಾ, ರೆಡ್ಮಿ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂನಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3A: ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಡ್ಯುಯಲ್ 50MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7s Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 5000mAh ಆಗಿದ್ದು, 50W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇದು ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 22,500 ರೂ. ಇದೆ.
ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 14 ಪ್ರೊ 5G: Redmi Note 14 Pro (Redmi Note 14 Pro 5G) ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 200MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು OIS ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಮತ್ತು 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆನ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಫೋನ್ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹23,999 ಇದೆ.
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಫ್ಯೂಷನ್ 5G: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಫ್ಯೂಷನ್ 50MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಇದು OIS ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಶೇಕ್-ಫ್ರೀ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 4K ವಿಡಿಯೋ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ 1.5K pOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 5500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 68W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ₹21,069 ಇದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ 5T: Realme ನ Realme 15T ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬೃಹತ್ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 60W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6400 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ, ಇದು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಮಿ 15T ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ₹20,999 ಇದೆ.
ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10R 5G: iQOOನ iQOO ನಿಯೋ 10R 5G 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ & 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8s Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 6400mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ DSLR ಮಟ್ಟದ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ₹24,998 ಇದೆ.