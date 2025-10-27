Best Camera SmartPhones Under Rs 30000: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆಪಲ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿಯಂತಹ ಉನ್ನತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿವೆ. 30,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಫೋನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್, ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಜೂಮ್, ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಹ ಫೋನ್ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವಿವೋ V60e: 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೈಲೈಟ್
ವಿವೋ V60e 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು HP9 ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಔರಾ ಲೈಟ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ AI ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 6.77-ಇಂಚಿನ FHD+ ಬಾಗಿದ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 1900 nits ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು MediaTek Dimensity 7360 Turbo ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು Android 15 ಆಧಾರಿತ Funtouch OS 15ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 8GB + 128GB ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 29,999 ರೂ. ಇದೆ.
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಪ್ರೊ: ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಪ್ರೊ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ (ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ) ಮತ್ತು 10MP 3X ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP ಆಗಿದೆ. ಇದು 6.7-ಇಂಚಿನ 1.5K pOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 4500 nits ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8350 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 90W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. 8GB + 256GB ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 29,999 ರೂ. ಇದೆ.
ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (3a): ಕೈಗೆಟುಕುವ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಆಯ್ಕೆ
ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3A, 3X ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 6X ಇನ್-ಸೆನ್ಸರ್ ಜೂಮ್ ಅನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP ಆಗಿದೆ. ಇದು 6.77-ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 3000 nits ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7s Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ನಥಿಂಗ್ OS 3.1ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 8GB + 128GB ಬೆಲೆ 29,999 ರೂ. ಇದೆ.
ವಿವೋ T4 ಪ್ರೊ: ಬಾಗಿದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್
ವಿವೋ T4 ಪ್ರೊ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಡೆಪ್ತ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 4 SoCನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 5000 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6.77-ಇಂಚಿನ ಬಾಗಿದ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. 8GB + 128GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 27,999 ರೂ. ಇದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ 15 ಪ್ರೊ 5G: ಸೋನಿ ಸೆನ್ಸರ್
ರಿಯಲ್ಮಿ 15 ಪ್ರೊ 5G 50MP ಡ್ಯುಯಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೋನಿ IMX896 ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿದೆ. 50MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು 6.8-ಇಂಚಿನ 1.5K AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 6500 nits ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. 8GB + 128GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 28,999 ರೂ. ಇದೆ.