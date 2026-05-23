TVS iQube ST specifications : ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇಂಧನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೈಕ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಧಿಕ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
High Mileage ev Bikes : ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯೂಬ್, ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ಟಿ ಎಂಬ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ಟಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೈಲೇಜ್ ನಿಂದಲೇ ಈ ಗಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ..
ದೀರ್ಘ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ : TVS iQube ST ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ 5.3 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ (kWh) ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 212 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (IDC) ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು (ಮೈಲೇಜ್) ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕಚೇರಿಗೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸವಾರರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವೇಗ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗರಿಷ್ಠ ಗಂಟೆಗೆ 82 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆ 18 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 0 ರಿಂದ 80 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ 100% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
7-ಇಂಚಿನ ಟಿಎಫ್ಟಿ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್.
ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲ್/ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅಲರ್ಟ್ಗಳು.
ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಜಿಯೋಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS).
ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೀಜೆನೆರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಡಲು 32 ಲೀಟರ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ.
ಬೆಲೆ ವಿವರ: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ TVS iQube ST ಮಾದರಿಯ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1.70 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1.79 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದೆ.