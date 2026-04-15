IPL 2026 Live ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ!

Jio Plans with Jio Hotstar: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಅನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡುವ ಹಂಬಲದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ತಿಂಗಳ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತಿಸದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಟಿಟಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಟಿಟಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಒಡೆತನದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಲೈವ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಹೌದು, ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಹೊಸ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಈ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಡೇಟಾ ಆಡ್-ಆನ್ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್, ಉಚಿತ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ನಂತಹ ಹಲವು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲವೇ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜಿಯೋ 5G ಕವರೇಜ್ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜಿಯೋ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಕಾಲ್, ಎಸ್ಎಂಎಸ್, ಡೇಟಾದಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತ ಒಟಿಟಿ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಒದಗಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಬಂಡಲ್ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಜಿಯೋ ಯೋಜನೆಗಳು:
ಕರೆ, ಸಂದೇಶ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕೇನೋ ಎಂತಲೂ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ (ಅಂದರೆ, ವಾರ್ಷಿಕ) ಯೋಜನೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು 365 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ/ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಿಯೋ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುವ ಡೇಟಾ ಆಡ್-ಆನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಿಯೋ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು:
₹100 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆ: 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 5GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
₹195 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆ: ಒಟ್ಟು 15GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
₹949 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆ: 84 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.