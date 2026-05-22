Cheapest CNG Cars in India : ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕಾರು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಜನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳ ಬದಲು 'ಸಿಎನ್ಜಿ' (CNG) ಕಾರುಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಬರುವ (Factory-fitted) ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಾದರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಳಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭಾತರದ ಟಾಪ್ 5 ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರ್ಗಳು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
Low price best CNG Cars : ಕಡಿಮೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್, ಸೆಡಾನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಯುವಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10 (Maruti Suzuki S-Presso & Alto K10) : ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ರೂ. 4.62 ಲಕ್ಷಗಳು. 1.0 ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರು, ಸಿಎನ್ಜಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 57 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 82.1 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಸಿಎನ್ಜಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 32.73 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿಯದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಾದ ಆಲ್ಟೊ ಕೆ೧೦ ಸಿಎನ್ಜಿ (Alto K10 CNG) ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 4.82 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಇವೆರಡೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ (Maruti Suzuki WagonR CNG) : ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ರೂಪಾಂತರದ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 5.89 ಲಕ್ಷಗಳು. ಇದು 1.0-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಸಿಎನ್ಜಿ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡಲಿದ್ದು, 57 HP ಪವರ್ ಹಾಗೂ 82.1 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೆ ಇದರ ಮೈಲೇಜ್. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 34.05 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ಕಾರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹10 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು!
ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಸಿಎನ್ಜಿ (Tata Tiago iCNG) : ನೀವು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 5.49 ಲಕ್ಷಗಳು. 1.2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಸಿಎನ್ಜಿ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರು, ಸಿಎನ್ಜಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 73 HP ಪವರ್ ಮತ್ತು 95 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ, ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಎಂಟಿ (AMT - Automatic) ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮೈಲೇಜ್ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 26.49 ಕಿಮೀ ಆಗಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಜೈರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ (Maruti Suzuki Dzire CNG) : ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಇರುವ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಡಿಜೈರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 8.03 ಲಕ್ಷಗಳು. 1.2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಿಎನ್ಜಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 70 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 102 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 33.73 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಸೆಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುವ ಕಾರಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಸಿಎನ್ಜಿ (Tata Punch iCNG) : ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಮಿನಿ ಎಸ್ಯುವಿ (SUV) ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 6.74 ಲಕ್ಷಗಳು. ಇದು 1.2 ಲೀಟರ್ ರೆವೊಟ್ರಾನ್ ಐಸಿಎನ್ಜಿ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 73.3 HP ಪವರ್ ಮತ್ತು 103 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಎಎಂಟಿ (AMT) ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್: ಇದರ ಮೈಲೇಜ್ ಸುಮಾರು 26.99 ಕಿಮೀ/ಕೆಜಿ. ಈ ಕಾರಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಟಾಟಾದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (Dual Cylinder Technology). ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಿಎನ್ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ (ಡಿಕ್ಕಿ ಜಾಗ) ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.