ಕೇವಲ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಈ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಕಾರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದಿರುತ್ತೆ..!

Best TATA Cars : ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಿಯೆರಾವನ್ನು ಹೊಸ ನೋಟದೊಂದಿಗೆ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಐಕಾನಿಕ್ SUV ಇಂದಿಗೂ ಅಂದಿನಂತೆಯೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಒಳಾಂಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಮೂಲ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 11.49 ಲಕ್ಷ. ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 18.49 ಲಕ್ಷ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಶೋ ರೂಂಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು, 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರನ್ನು EMI ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಸಿಯೆರಾ 1.5 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 105 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಮತ್ತು 145 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೃತ್ತಿ (Tata sierra electric) ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು ಸುಗಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. SUV ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನೋಟವೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಕ್ರೆಟಾ, ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟರ್ನಂತಹ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು ಬೆಲೆ, ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಬೊ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.