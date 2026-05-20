Best Vivo smartphones : ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಹವ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಿವೋ (Vivo) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯೂ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ವಿವೋ X300 ಸರಣಿ'ಯನ್ನು ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ Vivo X300 Ultra ಮತ್ತು Vivo X300 FE ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.
Vivo X300 FE Price in India : ವಿವೋ ಸರಣಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಾದರಿಯಾದ X300 Ultra ಫೋನ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶೇಷ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಗ್ರಿಪ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಫೋನ್ 6.82-ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ AMOLED 2K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಪರದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ ಮತ್ತು 300Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ Origin OS 6 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಇದರ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ Zeiss ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ OIS ಬೆಂಬಲಿತ 200MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆನ್ಸರ್, 3.7x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು 105x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 200MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದ್ದು, ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ 8K ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಿಂದ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಟರಿ: ಫೋನ್ ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆಗಾಗಿ 6,600mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 100W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 40W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ತೂಕ 232 ಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 16GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಏಕೈಕ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,59,999 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟರಿ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕಿಟ್ (200mm ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಬೆಲೆ ರೂ. 2,09,999 ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದರೆ 10% ತ್ವರಿತ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಿಸ್ತೃತ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೇ 14 ರಿಂದ Amazon, Flipkart, Croma ಮತ್ತು ಇತರ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಿಯರ ಆಯ್ಕೆ Vivo X300 FE : ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ Vivo X300 FE ಮಾದರಿಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಿಲಾಕ್ ಪರ್ಪಲ್, ನಾಯ್ರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಆಲಿವ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಂಗ್: ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ ಮತ್ತು 5000 nits ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿರುವ 6.31-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದರಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು IP68 ಮತ್ತು IP69 ನೀರು ಹಾಗೂ ಧೂಳಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಅಡ್ರಿನೊ 829 GPU ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯು 5 ವರ್ಷಗಳ OS ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತು 7 ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದರಲ್ಲಿ 50MP ಸೋನಿ IMX921 ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 100x ಜೂಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಮತ್ತು 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಜೆಎನ್ 1 ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಇದು 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೊತೆಗೆ 90W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 40W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ ವಿವರ:
12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್: ರೂ. 79,999
12GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್: ರೂ. 89,999
SBI, IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ 10 ಪ್ರತಿಶತ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮೇ 14 ರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.