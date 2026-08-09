/Best Smart TV Under ₹15,000: 43 ಇಂಚಿನ TV ಖರೀದಿಸಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು

Best Smart TV Under ₹15000: ₹15,000 ಒಳಗೆ Smart TV ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 32-inch ಮತ್ತು 43-inch Smart TV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ QLED, Full HD, Google TV, Android TV ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಫೀಚರ್ಗಳಿರುವ ಮಾದರಿಗಳು ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿವೆ. 2026ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಬೆಲೆಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ₹15,000 ಒಳಗೆ ಹಲವು 43-inch ಮಾದರಿಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
₹15,000 ಒಳಗೆ 43-inch TV ಸಿಗುತ್ತಾ?
ಹೌದು, ಈ ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 43-inch Full HD Smart TVಗಳು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ InnoQ Spectra 43-inch Full HD Smart LED TV ಸುಮಾರು ₹12,590, Beston 43-inch Full HD Smart LED TV ₹14,299 ಮತ್ತು Kodak 43-inch Full HD Smart LED TV ₹14,999ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ VW OptimaX 43-inch Full HD Smart QLED TV ಸುಮಾರು ₹14,199ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, HDR, Wi-Fi, Ethernet, 24W ಸೌಂಡ್, 2 HDMI ಮತ್ತು 2 USB ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿವೆ.
VW 43-inch QLED TV: ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಆಯ್ಕೆ
₹15,000 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಯಸುವವರಿಗೆ VW OptimaX ಮಾದರಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹14,199 ಇದೆ. QLED ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ HDR ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು 24W ಆಡಿಯೋ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ OTT ವೀಕ್ಷಣೆ, YouTube ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇದು ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ product listingನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹15,399 ಎಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಆ ದಿನದ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
Infinix 43-inch QLED 4K
ಈಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ product listingನಲ್ಲಿ Infinix 43-inch QLED Ultra HD 4K Smart Google TV ಸುಮಾರು ₹13,932ಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ₹15,000 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 43-inch 4K QLED Google TV ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ marketplace ಬೆಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. Warranty, installation ಮತ್ತು seller rating ಅನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
₹10,000 ಒಳಗೂ TV ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ
ಬಜೆಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ 32-inch ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 32-inch QLED ಮತ್ತು LED Smart TVಗಳು ₹10,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ VW Pro Series QLED Google TV ಸುಮಾರು ₹9,499ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇತರ ಮಾದರಿಗಳು ₹8,000–₹9,000 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ₹15,000 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ 43-inch ಆಯ್ಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ Smart TV ಬೇಕಾದವರಿಗೆ 32-inch ಆಯ್ಕೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು.
TV ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾತ್ರ ನೋಡಬೇಡಿ
₹15,000 ಒಳಗೆ TV ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ 43-inch ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು:
* Display: LED, QLED ಅಥವಾ 4K
* Resolution: HD, Full HD ಅಥವಾ 4K
* Operating System: Google TV, Android TV ಅಥವಾ ಇತರ OS
* RAM & Storage: Apps ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮುಖ್ಯ
* Sound: ಕನಿಷ್ಠ 20W–24W output ಇರುವುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
* HDMI/USB: Set-top box, gaming console ಮತ್ತು pen drive ಬಳಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ
* Wi-Fi: OTT streamingಗೆ ಅಗತ್ಯ
* Warranty: ವಿಶೇಷವಾಗಿ budget brandsನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ
* After-sales service: ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ service centre ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
OTT ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
Netflix, YouTube, Prime Video ಮುಂತಾದ streaming apps ಬಳಸುವವರಾದರೆ Google TV ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ Smart OS ಹೊಂದಿರುವ TV ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. App support ಮತ್ತು user interface ಖರೀದಿಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. 43-inch TVಯಲ್ಲಿ Full HD ಮತ್ತು 4K ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ TVಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕುಳಿತು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದೂ ಮುಖ್ಯ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ resolution ಹೆಚ್ಚು detail ನೀಡಬಹುದು.
Gaming ಮಾಡುವವರು ಏನು ನೋಡಬೇಕು?
Gamingಗಾಗಿ TV ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ HDMI ports, input lag ಮತ್ತು refresh rate ಗಮನಿಸಬೇಕು. ₹15,000 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ gaming features ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ casual gamingಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
₹15,000 ಒಳಗೆ ಯಾವ TV ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು specifications ಆಧರಿಸಿ, QLED ಬೇಕಾದರೆ VW OptimaX 43-inch QLED ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆ. 43-inch Full HD ಬೇಕಾದರೆ: InnoQ, Beston, Kodak ಮತ್ತು Foxsky ಮುಂತಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 4K + QLED + Google TV ಬೇಕಾದರೆ: Infinix 43-inch ಮಾದರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ listingನಲ್ಲಿ ₹15,000 ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಬೇಕಾದರೆ: 32-inch ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇತ್ತೀಚಿನ saleನಲ್ಲಿ ₹10,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ನೆನಪಿಡಿ
Online sale ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ Smart TVಗಳ ಬೆಲೆಗಳು offer, bank discount, coupon ಮತ್ತು seller ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಸೂಚಕ ಬೆಲೆಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಖರೀದಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ, warranty, installation, return policy ಮತ್ತು seller details ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.