English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಕೇವಲ ₹10,000 ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು! 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಕೇವಲ ₹10,000 ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು! 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ POCO M7 5G, Samsung Galaxy M06 5G ಮತ್ತು Moto G06 ಪವರ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 20, 2025, 04:38 PM IST
  • ಕೇವಲ 10,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ
  • POCO M7 5G, Samsung Galaxy M06 5G & Moto G06 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌
  • 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು

Trending Photos

12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಮಳೆ..
camera icon9
venus transit 2026
12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಮಳೆ..
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮೊದಲು ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ..
camera icon5
Gold price
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮೊದಲು ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ..
2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಮಹಾ ವಿಪತ್ತು! ಇದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ
camera icon6
Baba Vanga
2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಮಹಾ ವಿಪತ್ತು! ಇದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿದೆ
camera icon7
Ketu Transit 2026
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿದೆ
ಕೇವಲ ₹10,000 ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು! 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

Best 5G Smartphones: 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್‌ಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ POCO M7 5G, Samsung Galaxy M06 5G ಮತ್ತು Moto G06 ಪವರ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಈ ಮೂರರ ಪೈಕಿ ಯಾವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...  

Add Zee News as a Preferred Source

POCO M7 5G: ಬೆಲೆ: 8,999 ರೂ.

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಾದರಿ POCO M7 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 6.88-ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಗೇಮ್‌ಗಳನ್ನ ಆಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

• ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 4 ಜೆನ್ 2 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
• ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಇದರಲ್ಲಿ 50MP ಡ್ಯುಯಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯಬಹುದು.
• ಬ್ಯಾಟರಿ: 5,160mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BPL Card: ಬಿಪಿಎಲ್​ ಕಾರ್ಡ್​​​ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್​! ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ರದ್ದು..!

Samsung Galaxy M06 5G: ಬೆಲೆ: 9,999 ರೂ.

Samsung ಎಂಬುದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. Samsung Galaxy M06 5G ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 6.7-ಇಂಚಿನ LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಹೊಂದಿದೆ.

• ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 4GB RAM ಸ್ಥಿರವಾದ ವೇಗವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
• ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP + 2MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ.
• ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಮೋಟೋ G06 ಪವರ್: ಬೆಲೆ 7,999 ರೂ.

ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇದು ನಿಜವಾದ 'ಶಕ್ತಿ' ಮನೆ. Moto G06 ಪವರ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಅದರ ಬೃಹತ್ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

• ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ವೇಗ: ಇದು 6.88-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಹೆಲಿಯೊ G81 ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
• ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 50MP ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ.
• ವಿಶೇಷ: ಅನಗತ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಂದ (ಬ್ಲೋಟ್‌ವೇರ್) ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನುಭವವನ್ನ (ಸ್ಟಾಕ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನುಭವ) ಪಡೆಯಿರಿ.

ಖರೀದಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಉತ್ತಮ?

• ನೀವು ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ 5G Experience ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು POCO M7 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಅನ್ನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
• ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನುಭವ ಬಯಸಿದರೆ, Samsung Galaxy M06 5G ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
• ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರಿಗೆ, Moto G06 ಪವರ್ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ₹3,50,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹1,57,162 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Best 5G SmartphonesPOCO M7 5GSamsung Galaxy M06 5GMoto g06 POWERbest smartphones under 10000 India 2025

Trending News