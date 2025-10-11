English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕೆ ಆರಂಭ! ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ UPI ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.! ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಪಡ್ತೀರಿ

BHIM UPI Circle feature pay: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 11, 2025, 05:45 AM IST
    • BHIM UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ UPI ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ
    • UPI ಸರ್ಕಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
    • UPI ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕೆ ಆರಂಭ! ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ UPI ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.! ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಪಡ್ತೀರಿ

BHIM UPI Circle feature how to use: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು, BHIM UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ UPI ಸರ್ಕಲ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

UPI ಸರ್ಕಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

UPI ಸರ್ಕಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜನರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು UPI ಸರ್ಕಲ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸುವವರು ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.

UPI ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು?

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. BHIM UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ, ನಂತರ ಸರ್ಕಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಹೊಂದಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ನಂಬುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸೀಮಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಲ್ಲದೆ.

UPI ಸರ್ಕಲ್ ಎಂದರೇನು?
UPI ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜನರನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಳಕೆದಾರ) ತನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು (ದ್ವಿತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರು) ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಮಗ ಈಗ UPI ಮೂಲಕ ದಿನಸಿ ಬಿಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕದಂತಹ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತಂದೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆ 'ಸ್ವಯಂ ಅನುಮೋದನೆ' ಹೊಂದಿಸಿದ್ದರೆ, ಪಾವತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಅನುಮೋದನೆ' ಹೊಂದಿಸಿದ್ದರೆ, ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 'ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ'.

UPI ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಪಾವತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೃದ್ಧರು ಸ್ವತಃ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, UPI ಸರ್ಕಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ UPI ಸರ್ಕಲ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗುರಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಗದು ರಹಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Google ನೀಡುತ್ತಿದೆ 25,00,000 ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ : ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿನ್ , ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ, ಬರೀ ಮುಖ ತೋರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ನಡೆದು ಹೋಗುವುದು UPIಪೇಮೆಂಟ್

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

