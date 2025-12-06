ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ದೈತ್ಯ ಏರ್ಟೆಲ್ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಕಾದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಏರ್ಟೆಲ್ 200 ರೂ. ಒಳಗಿನ ಎರಡು ಬಜೆಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಏರ್ಟೆಲ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ದೈತ್ಯರು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಬಜೆಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ರೂ. 121 ಮತ್ತು ರೂ. 181.. ಇದರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಮ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸದ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಬಹಳ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಈ ಎರಡು ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಬದಲಾಗಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅದುವೇ ರೂ. 100 ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾನ್.
ಇದರಲ್ಲಿ, 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ 6gb ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು 20 OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋನಿ ಲೈವ್ ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ನೀವು ರೂ. 161 ಗೆ 12gb ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಮಾನ್ಯತೆಯು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ನೀಡುವ ಈ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ರೂ. 200 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ರೂ. 195 ಪ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು 12 GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಯತೆಯು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ನೀಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಪರ್ ಡೇಟಾ ಯೋಜನೆ 50 GB ಗೆ ರೂ. 361 ಆಗಿದೆ, ಇದರ ಮಾನ್ಯತೆಯು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
TRAI ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 123.1 ಕೋಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 118.4 ಕೋಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು 4.6 ಕೋಟಿ ವೈರ್ಲೈನ್ ಚಂದಾದಾರರು. ಏರ್ಟೆಲ್ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಏರ್ಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.