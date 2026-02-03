English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಪ್‌ ಓಪನ್‌ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಹಣ! ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಪ್‌ ಓಪನ್‌ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಹಣ! ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 3, 2026, 02:54 PM IST
  • ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ.
  • ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
  • ನೀವು WhatsApp ಬಳಸಲು ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ನಂಟು! ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಈಕೆಯ ಮಾವ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon9
TV Actress Kavya Gowda
ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ನಂಟು! ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಈಕೆಯ ಮಾವ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 34% ಕುಸಿತಕಂಡ ಚಿನ್ನ: ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ!
camera icon6
Gold rate crash
ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 34% ಕುಸಿತಕಂಡ ಚಿನ್ನ: ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ!
ಗುರು ಚಂದ್ರ ಯುತಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಣದ ಮಳೆ..
camera icon10
Gajakesari Yoga Effects
ಗುರು ಚಂದ್ರ ಯುತಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಣದ ಮಳೆ..
ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಆಸ್ತಿ! ಅಪ್ಸರೆಯನ್ನೇ ನಾಚಿಸುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವಿದ್ದರೂ ಮದುವೆಯಾಗದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Anushka Shetty
ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಆಸ್ತಿ! ಅಪ್ಸರೆಯನ್ನೇ ನಾಚಿಸುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವಿದ್ದರೂ ಮದುವೆಯಾಗದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಪ್‌ ಓಪನ್‌ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಹಣ! ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಂತೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಯಾರೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವಂತೆ, ನೀವು ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ಟೇಟಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇತರ ಜನರ ಸ್ಟೇಟಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಕ್ಷನ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುಯತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ನೀವು WhatsApp ಬಳಸಲು ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ WhatsApp ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಮೆಟಾ ತನ್ನ ತ್ವರಿತ ಸಂದೇಶ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೀಟಾ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು WhatsApp ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 6500 ರೂ.ಗೆ Redmi 14C 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಟಾ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಾವತಿಸಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳಂತೆಯೇ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ಗಾಗಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮುಂಬರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. YouTube ನ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ, ಪಾವತಿಸಿದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೊದಲು ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಂತಹ ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಂತೆ, ಮೆಟಾ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 2.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 668 ರೂ.ಗೆ ಮೊಟೊರೊಲಾ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ: ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

WhatsApp paidWhatsApp subscriptionMeta monetizationIs WhatsApp free endingWhatsApp status ads

Trending News