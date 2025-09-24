English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

D-Martಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪೈಪೋಟಿ... ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಈ ಶಾಪ್‌! ಸಾವಿರ ಬೆಲೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕೇವಲ 100 ರೂ.ಗೆ...

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌, ಬೈಕ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್, ಮೀಶೋ ಮತ್ತು ಮೈಂತ್ರಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಭಾರಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 24, 2025, 06:53 PM IST
    • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 80% ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ
    • ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಜ್
    • ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ?

Trending Photos

ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಪಂಚ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು! ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಚಿನ್ನ
camera icon7
Gadag
ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಪಂಚ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು! ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಚಿನ್ನ
ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್‌ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ!! ಕ್ಯೂಟ್‌ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon5
Kavya Maran
ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್‌ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ!! ಕ್ಯೂಟ್‌ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ
&quot;ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..&quot;, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
camera icon5
Guide movie
"ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..", ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ! ಶೃತಿ ಹಾಸನ್‌ ಮನದಾಳದ ಮಾತು
camera icon5
Shruti Haasan
ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ! ಶೃತಿ ಹಾಸನ್‌ ಮನದಾಳದ ಮಾತು
D-Martಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪೈಪೋಟಿ... ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಈ ಶಾಪ್‌! ಸಾವಿರ ಬೆಲೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕೇವಲ 100 ರೂ.ಗೆ...

cheapest shop in india than dmart: ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಂತಹ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 80% ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ? ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಅಥವಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಆಳವಾದ ಪಿತೂರಿ ಇದೆಯೇ? 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Xiaomi Diwali Sale 2025: ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ..!

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌, ಬೈಕ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್, ಮೀಶೋ ಮತ್ತು ಮೈಂತ್ರಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಭಾರಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು 50% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು 80% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? 

ಬೃಹತ್ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್:
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಯಾರಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತವೆ. ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿತರಕರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಳೆಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಂಪನಿಗಳು ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು 'ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೋದಾಮು:
ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು
ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗೋದಾಮುಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಅವರು ಬಳಸುವ ಅನುಕೂಲ ಇದು.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರ
ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ನ ಒಂದು ರೂಪ. ನೀವು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದಾಗ, ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಗ್ಗದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಕತ್ತರಿ : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ

ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ
ಜನರು ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ದಸರಾದಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. "ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್" ಅಥವಾ "ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್" ನಂತಹ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ, ಅವರು ಈಗ ಖರೀದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಮಾನಸಿಕ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

cheapest shopCheapest shop in india than dmartcheapest shop in india

Trending News