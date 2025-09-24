cheapest shop in india than dmart: ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 80% ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ? ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಅಥವಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಆಳವಾದ ಪಿತೂರಿ ಇದೆಯೇ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಬೈಕ್ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್, ಮೀಶೋ ಮತ್ತು ಮೈಂತ್ರಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಭಾರಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು 50% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು 80% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ಬೃಹತ್ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್:
ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಯಾರಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತವೆ. ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿತರಕರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಳೆಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಂಪನಿಗಳು ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು 'ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೋದಾಮು:
ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು
ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗೋದಾಮುಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಅವರು ಬಳಸುವ ಅನುಕೂಲ ಇದು.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರ
ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನ ಒಂದು ರೂಪ. ನೀವು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದಾಗ, ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಗ್ಗದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ
ಜನರು ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ದಸರಾದಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. "ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್" ಅಥವಾ "ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್" ನಂತಹ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ, ಅವರು ಈಗ ಖರೀದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಮಾನಸಿಕ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.