ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ : ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ33 ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರ ಚಾಟ್, ಸೆಲ್ಫಿ ಲೀಕ್

ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನರನ್ನು ಕಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಈ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರ ಚಾಟ್ಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಲುಪಿವೆ. ಅಂಥಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ :
ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, 33,000 ಮಹಿಳೆಯರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ, ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಐಡಿಗಳಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 72,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಟೋಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಫ್ಲಾಗ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದಿತ್ತು. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಆಪ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಅದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಲು ಕಾರಣ :
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮೊದಲು ಚಾರ್ ಚಾನ್ ನಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಮೊದಲು ಟ್ವಿಟರ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಇತರ ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿತು.
ಸುಮಾರು 13,000 ಫೋಟೋಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದವುಗಳಾಗಿವೆ.
ಉಳಿದ 59,000 ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.
ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಡೇಟಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ರ ಮೊದಲು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
Google Maps ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ :
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯು Google Maps ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಿನ್ಗಳು ಇದ್ದವು, ಅದು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ Google ಈ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಅವು ತನ್ನ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಇಡೀ ವಿಷಯವು ಕಾನೂನು ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ತಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದು,ತಾವುಗಳು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಕೆ :
ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಜನರನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವ ಪೋಲಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಟೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೋರಮ್ 4Chan ನಲ್ಲಿ 12,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಡೇಟಾ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದು, ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? :
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಟೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.