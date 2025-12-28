English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ! ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ! ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್

Bike Prices to Rise in 2026 : ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಆಗುವ ಸುದ್ದಿ. 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 28, 2025, 03:55 PM IST
  • ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಈಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ
  • ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Trending Photos

BIGG BOSS 12ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಶ್​ ಮೆಟರಿಯಲ್ ​ಸೂರಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಔಟ್‌..!
camera icon7
Big boss kannada 12 Suraj singh
BIGG BOSS 12ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಶ್​ ಮೆಟರಿಯಲ್ ​ಸೂರಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಔಟ್‌..!
ನ್ಯೂಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ವಿಜಯ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೋಡಿ
camera icon6
 Rashmika Mandanna vijay deverakonda trip for new year
ನ್ಯೂಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ವಿಜಯ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೋಡಿ
ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡದಿರಲು ಕಾರಣವಾಯ್ತಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ..! ಬಾಯಿಜಾನ್‌ ಜಾತಕದಲ್ಲಿದ್ಯಾ ದೋಷ?
camera icon6
Salman Khan
ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡದಿರಲು ಕಾರಣವಾಯ್ತಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ..! ಬಾಯಿಜಾನ್‌ ಜಾತಕದಲ್ಲಿದ್ಯಾ ದೋಷ?
Suraj Singh : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌! ರಾಶಿಕಾನ ಒಂಟಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಸುರ ಸುಂದರ
camera icon8
Suraj Singh
Suraj Singh : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌! ರಾಶಿಕಾನ ಒಂಟಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಸುರ ಸುಂದರ
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ! ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್

Bike Prices to Rise in 2026: 2026ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 400 ಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಹಜವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾರವಾಗಲಿದೆ. ಎಪ್ರಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಥರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಬಜಾಜ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಯಂಫ್‌ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಗೂಗಲ್‌ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? 99% ಜನರಿಗೆ ಈ ಟಕ್ನಿಕ್‌ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಡೊಮಿನಾರ್, ಕೆಟಿಎಂ 390 ಮತ್ತು ಟ್ರಯಂಫ್ 400 ಸರಣಿಯ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ದರದಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಇದುವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಡಿಲಿಕೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ 400 ಬೈಕ್‌ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 20,000 ರಿಂದ 25,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಇರುವ ಈ ಬೈಕ್, ಹೊಸ ದರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 400 ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಟಿಎಂ ಡ್ಯೂಕ್ 390 ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ 400 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತರಲು ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಭಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು 2026ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Best Smartphones: 2025ರ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಇವು.. ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಹೀಗಾಗಿ, ನೀವು ಈಗಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಈಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ.

Bike price hike 2026Premium bikes400cc bikesBajajTriumph

Trending News