English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್..ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15 ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ..!

ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್..ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15 ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ..!

ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15 ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15 ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆಫರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 26, 2025, 05:33 PM IST
  • 165Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸುಗಮ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
  • ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ
  • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ OnePlus 15 AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

Trending Photos

ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇವರೇ.. ಟಾಪ್‌ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌!
camera icon7
Kannada Bigg Boss
ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇವರೇ.. ಟಾಪ್‌ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌!
ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಆಗುವುದು ಹಣದ ಸುರಿ ಮಳೆ, ನನಸಾಗುವುದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸು
camera icon5
Shukra Sanchara
ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಆಗುವುದು ಹಣದ ಸುರಿ ಮಳೆ, ನನಸಾಗುವುದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸು
ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾನ್!‌? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..
camera icon6
500 Rupees Notes
ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾನ್!‌? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..
ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೆ! ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
camera icon6
White Hair Remedies
ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೆ! ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್..ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15 ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ..!

ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್ ದಂದು, ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ OnePlus 15 ಅನ್ನು ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.12GB + 256GB ಆವೃತ್ತಿಯು ಕೇವಲ ರೂ. 72,999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.ಈ ಫೋನ್ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ರೂ. 76,999 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.ನೀವು ಇದನ್ನು HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಬೆಲೆ ರೂ. 68,999 ವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. EMI ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕೇವಲ ರೂ. 3,539 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ EMI ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 16GB + 512GB ಯ ಉನ್ನತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 79,999. ಇದು ಕಪ್ಪು, ಸ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- IRCTC: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ

ಅಮೆಜಾನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಡೀಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ರೂ. 4,000 ವರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ರೂ. 68,999 ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. EMI ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ (6 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ) ರೂ. 4,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು EMI ಅಲ್ಲದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ರೂ. 3,500 ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂ. 2,189 ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. EMI ಬಡ್ಡಿ ಉಳಿತಾಯ ರೂ. 3,289 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು OnePlus Pay ಮೂಲಕ Paytm ಫ್ಲೈಟ್ ವೋಚರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ರೂ. 49,650.00 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

OnePlus 15 ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 6.78-ಇಂಚಿನ AMOLED LTPO ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ, ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್, HDR10+ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರದೆಯನ್ನು ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟಸ್ 2 ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗವು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ IP68, IP69K ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 16GB RAM ಮತ್ತು 512GB ವರೆಗಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ OS 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 4 OS ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ: ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್

ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. OIS ನೊಂದಿಗೆ ಅಗಲವಾದ ಸಂವೇದಕ, OIS ನೊಂದಿಗೆ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 4K 120fps ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಹೈ-ರೆಸ್ ಆಡಿಯೊ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳಿವೆ.7,300mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 120W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್, 10W ರಿವರ್ಸ್ ವೈರ್‌ಲೆಸ್, 5W ರಿವರ್ಸ್ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಫೋನ್ 8.1mm ಸ್ಲಿಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೊಂದಿದೆ, 215 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಬಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕೋನ್ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ OnePlus 15 AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 165Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸುಗಮ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ, Amazon Black Friday ಡೀಲ್‌ಗಳು OnePlus 15 ಅನ್ನು 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ.ಈಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ AI ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

About the Author
OnePlus 15 deal IndiaOnePlus 15 Amazon saleOnePlus 15 price drop Black FridayAmazon Black Friday SaleOnePlus 15 discount

Trending News