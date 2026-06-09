Blinq Mobility: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ (Blinq Mobility), ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ (Battery Swapping) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ ದೀರ್ಘ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 30 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ Blinq Mobility ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ‘Car1’ ಎಂಬ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ವಾಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಮಾರು 2 ನಿಮಿಷ 48 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ಚಾಲಕರು ಸಮೀಪದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವಷ್ಟೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆಗೆ ತರಬಹುದು.
Blinq Mobility ಸಂಸ್ಥೆಯು ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ವಾಹನದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ವಾಹನದ ಆರಂಭಿಕ ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಸೇವೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ವಾಹನದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಶೇಕಡಾ ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ₹4.3 ಕೋಟಿ ಪ್ರೀ-ಸೀಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ನಿಧಿಯನ್ನ ವಾಹನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಕಾರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇದು ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಗಳು, ರೈಡ್-ಹೇಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು.
ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, Blinq Mobility ಕಾರು ಸುಮಾರು 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಚಾಲನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ (Range) ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆಯ್ದ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಪೈಲಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮಯವನ್ನ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ EV ಬಳಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಸ್ವೀಕಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ, ರೇಂಜ್ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ವೆಚ್ಚದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ Blinq Mobilityಯ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರತೀಯ ಇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.