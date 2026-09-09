BMW i5 lwb electric car india price 669 KM: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ BMW ತನ್ನ ಹೊಸ BMW i5 Long Wheelbase (LWB) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಡಾನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹79.60 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ BMWಯ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಡಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನ i5 LWB ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 81.6 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 669 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ MIDC ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘ ರೇಂಜ್ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಕಾರಿಗಿದೆ.
₹79.60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ BMW i5 LWB
BMW i5 LWBಯ eDrive35L M Sport ವೇರಿಯಂಟ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹79.60 ಲಕ್ಷ. First Edition ಕೂಡ ಇದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ First Editionನ 99 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರನ್ನ BMW Groupನ ಚೆನ್ನೈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಸುವ BMWಯ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
669 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಂಜ್
BMW i5 LWBಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 81.6 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು MIDC ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ 669 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೈಜ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ರೇಂಜ್ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವೇಗ, ಹವಾಮಾನ, AC ಬಳಕೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ 669 ಕಿ.ಮೀ.ಯನ್ನ ಕಂಪನಿ ನೀಡಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಕ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
268 hp ಪವರ್, 410 Nm ಟಾರ್ಕ್
ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 268 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 410 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು ರಿಯರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. BMW i5 LWB ಕೇವಲ 6.7 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 0ರಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 195 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಆರಾಮದಾಯಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೆಡಾನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ BMW i5 LWB ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು 160 kW DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. BMW ಪ್ರಕಾರ, 10ರಿಂದ 80% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 33 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 11 kW AC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದು, BMW Wallbox ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಶನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ, ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ
Long Wheelbase ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂಬದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳ ಸಿಗುವಂತೆ ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. BMW i5 LWB ಸುಮಾರು 5,175 ಮಿ.ಮೀ. ಉದ್ದ, 2,156 ಮಿ.ಮೀ. ಅಗಲ ಮತ್ತು 1,520 ಮಿ.ಮೀ. ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ವೀಲ್ಬೇಸ್ 3,105 ಮಿ.ಮೀ. ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ i5ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ LWB ಮಾದರಿಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಫೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ
BMW i5 LWBಯ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 12.3 ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 14.9 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು-ಝೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನೊರಮಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರೂಫ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂಬದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ AC ನಿಯಂತ್ರಣ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿವೆ. ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ 17-ಸ್ಪೀಕರ್ Bowers & Wilkins ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. Apple CarPlay ಮತ್ತು Android Auto, BMW Digital Key Plus ಹಾಗೂ USB-C ಪೋರ್ಟ್ಗಳಂತಹ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ
BMW i5 LWBನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ADAS, Active Cruise Control, Parking Assistant Professional, 8 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು Dynamic Stability Control ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ Adaptive Rear-Axle Air Suspension ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು BMW ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ?
BMW i5 LWB ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಡಾನ್ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೀರ್ಘ ರೇಂಜ್, ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು BMW ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ₹79.60 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ EV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ Lexus ES 500e ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. Lexus ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹91.2 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ರೇಂಜ್ 580 ಕಿ.ಮೀ. ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 669 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ರೇಂಜ್, 81.6 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ, 268 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ BMW i5 LWB ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.