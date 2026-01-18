ಕೇವಲ ₹6,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ: ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಆಫರ್

Smart tv discount offer: ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಾದ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ₹6,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ನೀವು ಥಾಮ್ಸನ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹5,999ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೇಲೆ ₹300 ರೂ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕೇವಲ ₹6,299ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಈ 24-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಜಿಯೋ ಟೆಲಿ OSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಜೆಲ್-ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಥಾಮ್ಸನ್ ಆಲ್ಫಾ ಸರಣಿಯ ಈ 32-ಇಂಚಿನ ಪರದೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕೇವಲ ₹8,499ಗೆ ಇದನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಿಂದಲೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಕೊಡಾಕ್ನ OLED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹8,499ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 32-ಇಂಚಿನ ಪರದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹1,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಏಸರ್ನ 32 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೇವಲ ₹9,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ ₹8,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ₹1,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.