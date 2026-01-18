English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಕೇವಲ ₹6,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ: ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಆಫರ್

ಕೇವಲ ₹6,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ: ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಆಫರ್

ನೀವು ಕೊಡಾಕ್‌ನ OLED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹8,499ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 32-ಇಂಚಿನ ಪರದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 18, 2026, 03:39 PM IST
  • ಥಾಮ್ಸನ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹5,999ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು
  • ಕೊಡಾಕ್‌ನ OLED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹8,499ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು
  • ಏಸರ್‌ನ 32 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹9,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು

Trending Photos

BBK 12: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲು.. ಪ್ರೀ-ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಲ್ಲ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್!
camera icon5
Bigg Boss Kannada 12
BBK 12: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲು.. ಪ್ರೀ-ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಲ್ಲ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್!
ಟ್ರೋಫಿ, ನಗದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
ಟ್ರೋಫಿ, ನಗದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..
camera icon14
mangal gochar 2026
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..
BBK: ಧ್ರುವಂತ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಖಡಕ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
camera icon5
Gilli Nata
BBK: ಧ್ರುವಂತ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಖಡಕ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಕೇವಲ ₹6,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ: ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಆಫರ್

Smart tv discount offer: ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಾದ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ₹6,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

ನೀವು ಥಾಮ್ಸನ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹5,999ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೇಲೆ ₹300 ರೂ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕೇವಲ ₹6,299ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಈ 24-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಜಿಯೋ ಟೆಲಿ OSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಜೆಲ್-ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಫರ್‌ಗಳ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುವುದರ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್

ಥಾಮ್ಸನ್ ಆಲ್ಫಾ ಸರಣಿಯ ಈ 32-ಇಂಚಿನ ಪರದೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕೇವಲ ₹8,499ಗೆ ಇದನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಿಂದಲೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಕೊಡಾಕ್‌ನ OLED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹8,499ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 32-ಇಂಚಿನ ಪರದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹1,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಡವರ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು..

ಏಸರ್‌ನ 32 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೇವಲ ₹9,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ ₹8,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ₹1,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Smart TVRepublic Day salesmart tv discount offerSmart TV OffersAmazon

Trending News