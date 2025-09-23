English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

330 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ , ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್ : BSNLನ ಅಗ್ಗದ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು

BSNL ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ X (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 23, 2025, 05:12 PM IST
  • BSNL ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಿದೆ.
  • 330 ದಿನಗಳ ಅಥವಾ 11 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆ
  • 330 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ BSNL ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ BSNL ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು  ಪದೇ ಪದೇ  ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ  ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 
 
ಈ ಬಾರಿ, ಕಂಪನಿಯು 330 ದಿನಗಳ ಅಥವಾ 11 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, BSNL ತನ್ನ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 7100mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ OnePlus Nord CE 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ
 
330 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ BSNL ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ : 
BSNL ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ X (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ 1,999 ರೂ . ಈ ಯೋಜನೆಯು ದಿನಕ್ಕೆ 1.5GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮತ್ತು 330 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಶಾಲಾ ಕೆಲಸ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಬುಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ !

ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ 2% ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ :
ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರು 100 SMS ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕೂಡಾ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.  ಇದು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರ ಮೊದಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, BSNL ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್‌ಕೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ 2% ವರೆಗೆ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

