330 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ , ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್ : BSNLನ ಅಗ್ಗದ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ BSNL ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಾರಿ, ಕಂಪನಿಯು 330 ದಿನಗಳ ಅಥವಾ 11 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, BSNL ತನ್ನ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.
330 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ BSNL ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ :
BSNL ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ X (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ 1,999 ರೂ . ಈ ಯೋಜನೆಯು ದಿನಕ್ಕೆ 1.5GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮತ್ತು 330 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಶಾಲಾ ಕೆಲಸ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ 2% ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ :
ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರು 100 SMS ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕೂಡಾ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರ ಮೊದಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, BSNL ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ಕೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ 2% ವರೆಗೆ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.