BSNL 5G ಸೇವೆ ಆರಂಭ : ಮೊದಲು ಇದೇ ನಗರದಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ; ಜಿಯೋ, ಏರ್ ಟೆಲ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತು ಆತಂಕ

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್, ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಏರ್ಟೆಲ್ ನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 4G ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಈಗ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 5G ನೀಡಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಮುಂದಿನ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ 4G ಟವರ್ಗಳನ್ನು 5G ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿಐ ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಂತೆಯೇ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
4G ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆಗಳು :
ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ನ 4G ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ 5G ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ 4G ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100,000 ಹೊಸ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ 4G ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 100,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟವರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ Vivoನ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಸೋರಿಕೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
BSNLನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ 4G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು C-DOT, ತೇಜಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (TCS) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಟೆಲಿಕಾಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಕೇವಲ ಐದು ದೇಶಗಳ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
ಸಚಿವ ಸಿಂಧಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ, 4G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. TCS ತನ್ನ ಕೋರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರವೇಶ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (RAN) ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 22 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : DL/RCನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಲೇ ಬೇಕು, ತಪ್ಪಿದರೆ RTO ಕಚೇರಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು : ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಆದೇಶ
5G ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಲೈನ್ :
BSNLನ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 92,564 ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ 99.8% ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 5G ಟವರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಚಿವ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, BSNL ನ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 4G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಗಾಗಲೇ 5G-ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟವರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅಥವಾ ಶ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ :
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, BSNLನ 5G ಸೇವೆಯ ಸಾಫ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ BSNL ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.