BSNL ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆ! ಒಂದು ರೀಚಾರ್ಜ್ 50 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಡೈಲಿ ಡೇಟಾ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ BSNL ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವೆ, ಈ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದರೆ BSNLನ ಕೇವಲ 347 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
BSNL 347 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನು ? :
BSNL ನ 347 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಎರಡನ್ನೂ ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣ 50 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆ :
ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗವು 80 kbpsಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಕಳುಹಿಸಲಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ು
ಇದೊಂದು ಸಮಗ್ರ ಪ್ಲಾನ್ :
ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳ ದುಬಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, BSNL ನ 347 ರೂ. ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೈಗೆಟುಕುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಹಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ವರೆಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. BSNL ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ 4G ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕವರೇಜ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಯೋಜನೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಡೇಟಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ ದುಬಾರಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗಳಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.