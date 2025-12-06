English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ 50 ದಿನಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಘೋಷಣೆ

ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ 50 ದಿನಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಘೋಷಣೆ

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ OTT ಪ್ರಯೋಜನಗಳು (Netflix, Prime ಇತ್ಯಾದಿ) ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 6, 2025, 10:08 AM IST
  • ಮಾನ್ಯತೆ: 50 ದಿನಗಳು
  • ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ: 2GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ (ಒಟ್ಟು 100 GB)
  • ಕರೆ ಸೌಲಭ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಉಚಿತ ಕರೆಗಳು (ಲೋಕಲ್ + STD)

Trending Photos

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ! ಶುರುವಾಗುವುದು ರಾಜವೈಬೋಗ..
camera icon5
Baba Vanga Astrology
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ! ಶುರುವಾಗುವುದು ರಾಜವೈಬೋಗ..
ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಗುವ ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಅಥವಾ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ !
camera icon10
ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಗುವ ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಅಥವಾ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ !
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದ್ರೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಿದು! ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon6
Gold Investment
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದ್ರೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಿದು! ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ
2025 ರಲ್ಲಿ Google ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಟಾಪ್ 10 ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿವು!
camera icon10
2025 Most Searched Movies
2025 ರಲ್ಲಿ Google ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಟಾಪ್ 10 ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿವು!
ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ 50 ದಿನಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಘೋಷಣೆ

ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ 50 ದಿನಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ: ಕೇವಲ ₹347ಕ್ಕೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ!ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ (BSNL) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಎಸೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ₹347 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 50 ದಿನಗಳ ಪೂರ್ಣ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಈ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ 50 ದಿನಗಳ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

₹347 ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

  • ಮಾನ್ಯತೆ: 50 ದಿನಗಳು
  • ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ: 2GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ (ಒಟ್ಟು 100 GB)
  • ಕರೆ ಸೌಲಭ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಉಚಿತ ಕರೆಗಳು (ಲೋಕಲ್ + STD)
  • SMS: ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಉಚಿತ SMS
  • FUP ನಂತರ ವೇಗ: ದೈನಂದಿನ 2GB ಮಿತಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ 40 Kbps ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಡೇಟಾ

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ OTT ಪ್ರಯೋಜನಗಳು (Netflix, Prime ಇತ್ಯಾದಿ) ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ):

  • Jio, Airtel, Vi ಯಲ್ಲಿ ₹350ರ ಒಳಗೆ 50 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • Airtel ಮತ್ತು Jio ಯ 48-50 ದಿನಗಳ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ₹399-₹449 ರೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿವೆ (1.5GB/ದಿನ ಅಥವಾ 2GB/ದಿನ).
  • Vi ಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ₹399 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ BSNL ನ ₹347 ಪ್ಲಾನ್ ಸುಮಾರು ₹50-100ರವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ?

  • ಆಗಾಗ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆ ಬೇಡ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ
  • ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ (ದಿನಕ್ಕೆ 1.5-2 GB ಸಾಕಾಗುವವರಿಗೆ)
  • ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ + ಉತ್ತಮ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಫರ್ ಆಗಿದೆ!

About the Author
BSNL Recharge PlanBSNL PlanBSNL cheap planBSNL PlanBSNL

Trending News