  • ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದ BSNL..! ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ OTTಪ್ಲಾನ್..!

ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 19, 2025, 02:06 PM IST
  • ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ
  • ಡಿಡಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೇವ್ಸ್ ಒಟಿಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ
  • ನೀವು ಮೊದಲು BSNL ಫೈಬರ್‌ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ಈಗ OTT ಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ OTT ಆಫರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ದೈತ್ಯ BSNL ಕೂಡ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ OTT ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ಅದು ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಬ ಆಕರ್ಷಕ ಬಂಡಲ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ, ಬಳಕೆದಾರರು ಸೋನಿ ಲಿವ್, Zee5 ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಂದರೇನು?

ಈ ಹಿಂದೆ YuppTV ಸ್ಕೋಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ OTT ಬಂಡಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸೇವೆಯು BSNL ಫೈಬರ್ ಟು ದಿ ಹೋಮ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು BSNL ಫೈಬರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ OTT ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಪಾಲಿಸಿ..!

ಕೇವಲ 30 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಸ್ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ರೂ.30 ಯೋಜನೆ: ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಡಿಡಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೇವ್ಸ್ ಒಟಿಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ರೂ. 199 ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸೋನಿ ಲಿವ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ರೂ. 249 ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯು Zee5 ಮತ್ತು ಲಯನ್ಸ್‌ಗೇಟ್ ಪ್ಲೇನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ BSNL ನೀಡುವ ಈ ಬಂಡಲ್ ಯೋಜನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕೈಗೆಟುಕುವವು.

ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ..?

ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಮೊದಲು BSNL ಫೈಬರ್‌ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೈಬರ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ನೀವು BSNL ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. BSNL ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು OTT ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

 

 

