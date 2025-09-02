English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BSNL ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಕೇವಲ 1 ರೂ. ರಿಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು SMS ಸೇವೆ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ BSNL ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಈಗ BSNL ಇನ್ನೂ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 2, 2025, 03:35 PM IST
  • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ BSNL ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ
  • BSNL ಫ್ರೀಡಂ ಆಫರ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
  • BSNL ಫ್ರೀಡಂ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡುವುದು ಹೆಗೆ ?

BSNL ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಕೇವಲ 1 ರೂ. ರಿಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು SMS ಸೇವೆ

BSNL ತನ್ನ 1 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ರೀಡಂ ಆಫರ್‌ನ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈಗ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ  ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ  ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು, SMS ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತ ಸಿಮ್ ಕೂಡಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ BSNL ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಈಗ BSNL ಇನ್ನೂ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರು BSNL ನ ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 70 % ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಗೀಸರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ : 5 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಗೀಸರ್

15 ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ :
ಗ್ರಾಹಕರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.  ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 15 ದಿನಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

BSNL ಫ್ರೀಡಂ ಆಫರ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :
ಈ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ, BSNL ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ, ಎಲ್ಲಾ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಮತ್ತು 100 SMS ಉಚಿತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಚಿತ BSNL ಟ್ಯೂನ್‌ಗಳು, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು MyBSNL ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ BSNL ಸೆಲ್ಫ್‌ಕೇರ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಿಂದ ಆಕ್ಟಿವೆಶನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಿವೋದ ಜಲನಿರೋಧಕ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 9000 ರೂ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್:‌ ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ

BSNL ಫ್ರೀಡಂ ಆಫರ್ ಅನ್ನು  ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡುವುದು ಹೆಗೆ ? : 
ಮೊದಲ ವಿಧಾನ: ನೀವು BSNL ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಚಿಸುವುದಾದರೆ ಈ  ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ MyBSNL ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ BSNL ಸೆಲ್ಫ್‌ಕೇರ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ "ಫ್ರೀಡಂ ಆಫರ್" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಇದರ ನಂತರ, 1 ರೂ. ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 2GB ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೇ ಮಾರ್ಗ:
ಇದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು USSD ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ BSNL ನ ನಿಗದಿತ  ಶಾರ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಫರ್ ತಕ್ಷಣವೇ  ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.  

30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತವೇ? :
ಹೌದು, ಇದು ಮೊದಲ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಕೇವಲ 1 ರೂ. ಟೋಕನ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. 30 ದಿನಗಳ ಉಚಿತ ಪ್ರಯೋಗದ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ BSNL ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.  

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

