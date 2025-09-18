BSNL ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ! ಕೇವಲ 61 ರೂ. ರಿಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ Netflix, Hotstar ಸೇರಿ 1000+ ಚಾನೆಲ್

ನೀವು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿವಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಸುಮಾರು 200 ರಿಂದ 400 ರೂ.ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತವೆ. HD ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, 700 ರಿಂದ 1000 ರೂ.ವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಕೇವಲ 61 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ BSNL ಕೇವಲ 61 ರೂ .ಗೆ 1000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. BSNL ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಆಫರ್ ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
BSNL iFTV ಅಥವಾ BiTV (ಭಾರತ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟಿವಿ) ಎಂಬ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು OTT ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ SD ಮತ್ತು HD ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, Netflix, Amazon Prime ಮತ್ತು Disney+ Hotstar ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 61 ರೂಪಾಯಿ.
BSNL IFTV ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 1000+ ಚಾನೆಲ್ಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಾನೆಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ WhatsApp ಸಂಖ್ಯೆ- 18004444 ನಲ್ಲಿ ' Say 'Hi ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿ.
BSNL ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. WhatsApp ಮೂಲಕ 18004444 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಇದರ ನಂತರ, ನೀವು "Hi ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒದಗಿಸಲಾದ ಮೆನುವಿನಿಂದ "Activate IFTV" ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? :
ಆದರೆ BSNL ನ IFTV ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು, ನೀವು ಭಾರತ್ ಫೈಬರ್ (FTTH) ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸೇವೆ ಆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯೋಜನೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸೇವೆಯು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. IFTV ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ Skypro ಅಥವಾ PlayboxTV ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ FTTH ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. BSNL ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.