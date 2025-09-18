English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BSNL ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ! ಕೇವಲ 61 ರೂ. ರಿಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ Netflix, Hotstar ಸೇರಿ 1000+ ಚಾನೆಲ್

HD ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, 700 ರಿಂದ 1000 ರೂ.ವರೆಗೆ  ತಲುಪಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಕೇವಲ 61 ರೂ.ಗೆ  ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 18, 2025, 03:00 PM IST
  • ಕೇವಲ 61 ರೂ .ಗೆ 1000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾನೆಲ್‌
  • BSNL ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಆಫರ್ ಗಳ ಮಾಹಿತಿ
  • ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಕೇವಲ 61 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Trending Photos

ಆ ಚೆಂದುಳ್ಳ ಚೆಲುವಿಗಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಕಮಲ್‌-ರಜನಿ ಮಧ್ಯ ಪೈಪೋಟಿ..! ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿವಾಹಿತನನ್ನ
camera icon7
Kamal Haasan
ಆ ಚೆಂದುಳ್ಳ ಚೆಲುವಿಗಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಕಮಲ್‌-ರಜನಿ ಮಧ್ಯ ಪೈಪೋಟಿ..! ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿವಾಹಿತನನ್ನ
ಭಾರತದ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು.. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು!
camera icon6
Top 10 gold mines in India
ಭಾರತದ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು.. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು!
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!
camera icon6
White Hair Remedies
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!
ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ʻಭಿಕ್ಷುಕʼನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ತಾನೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಗುಟ್ಟಿದು
camera icon14
Zeenat Aman husband
ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ʻಭಿಕ್ಷುಕʼನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ತಾನೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಗುಟ್ಟಿದು
BSNL ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ! ಕೇವಲ 61 ರೂ. ರಿಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ Netflix, Hotstar ಸೇರಿ 1000+ ಚಾನೆಲ್

ನೀವು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿವಿ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗಳು ಸುಮಾರು 200 ರಿಂದ 400 ರೂ.ವರೆಗೆ  ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತವೆ. HD ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, 700 ರಿಂದ 1000 ರೂ.ವರೆಗೆ  ತಲುಪಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಕೇವಲ 61 ರೂ.ಗೆ  ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ BSNL ಕೇವಲ 61  ರೂ .ಗೆ 1000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. BSNL ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಆಫರ್ ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ : ಅಮೆಜಾನ್, flipkart ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ 5,799 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ

BSNL iFTV ಅಥವಾ BiTV (ಭಾರತ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟಿವಿ) ಎಂಬ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು OTT ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ SD ಮತ್ತು HD ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, Netflix, Amazon Prime ಮತ್ತು Disney+ Hotstar ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಕಂಟೆಂಟ್  ಲೈಬ್ರರಿಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 61 ರೂಪಾಯಿ.  

BSNL IFTV ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 1000+ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ WhatsApp ಸಂಖ್ಯೆ- 18004444 ನಲ್ಲಿ ' Say 'Hi ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿ. 

BSNL ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. WhatsApp ಮೂಲಕ 18004444 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಇದರ ನಂತರ, ನೀವು "Hi ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒದಗಿಸಲಾದ ಮೆನುವಿನಿಂದ "Activate IFTV" ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೆಂಡ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಕು... ಗಂಡಂದಿರು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡೋದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನಂತೆ!!

ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? : 
ಆದರೆ BSNL ನ IFTV ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು, ನೀವು ಭಾರತ್ ಫೈಬರ್ (FTTH) ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.  ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸೇವೆ ಆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯೋಜನೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸೇವೆಯು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. IFTV ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ Skypro ಅಥವಾ PlayboxTV ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ FTTH ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. BSNL ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

BSNLBSNL RechargeBSNL OFFEROTT Platform

Trending News