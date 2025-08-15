English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BSNL ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್‌: ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 2GB ಡೇಟಾ + ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆಗಳು... ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್!

BSNL best recharge plan:ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು BSNL ತನ್ನ X ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 15, 2025, 08:00 PM IST
    • ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BSNL) ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ
    • ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆ
    • ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು

BSNL ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್‌: ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 2GB ಡೇಟಾ + ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆಗಳು... ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್!

BSNL best recharge plan: ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BSNL) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈಗ BSNL ಘೋಷಿಸಿರುವ ಆಫರ್‌ಗಳೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು BSNL ತನ್ನ X ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈತ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌

BSNL ತನ್ನ ರೂ.1 ಆಜಾದಿ ಕಾ ಯೋಜನೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರ ನಡುವೆ ಹೊಸ BSNL ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರೂ. ರೀಚಾರ್ಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

BSNL ಕೇವಲ 1 ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 2GB ಡೇಟಾ, ದಿನಕ್ಕೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಸಿಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ಹತ್ತಿರದ BSNL ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಚಿನ್‌ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನ್‌ಗಿಂತ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಿರಿಯಳು ಸಾನಿಯಾ..! ಅಪ್ಪನ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಮಗ... ಇವರಿಬ್ಬ

BSNL ಕೆಲವು ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ರೂ.599 ಯೋಜನೆಯು ದಿನಕ್ಕೆ 3GB ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 84 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ರೂ. 347 ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು 54 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಕರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

BSNLBSNL OFFERBSNL one rupee offer

