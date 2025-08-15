BSNL best recharge plan: ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BSNL) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈಗ BSNL ಘೋಷಿಸಿರುವ ಆಫರ್ಗಳೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು BSNL ತನ್ನ X ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
BSNL ತನ್ನ ರೂ.1 ಆಜಾದಿ ಕಾ ಯೋಜನೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರ ನಡುವೆ ಹೊಸ BSNL ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರೂ. ರೀಚಾರ್ಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
BSNL ಕೇವಲ 1 ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 2GB ಡೇಟಾ, ದಿನಕ್ಕೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಸಿಮ್ನೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ಹತ್ತಿರದ BSNL ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
BSNL ಕೆಲವು ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ರೂ.599 ಯೋಜನೆಯು ದಿನಕ್ಕೆ 3GB ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 84 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ರೂ. 347 ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು 54 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಕರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.