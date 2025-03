BSNL ಹೋಳಿ ಧಮಾಕಾ ಆಫರ್: ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 14 ತಿಂಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ

BSNL Dhamaka Offer: ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್-ಬಿ‌ಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹೋಳಿ ಧಮಾಕ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಬಿ‌ಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏರ್ಟೆಲ್, ಜಿಯೋ, ವಿಐ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡಿದೆ. ಬಿ‌ಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮಾನ್ಯತೆಯ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಬಿ‌ಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ ಹೋಳಿ ಧಮಾಕ ಆಫರ್:

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬಿ‌ಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 6ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ 30ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬಿ‌ಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

More colors, more fun, and now more validity!

Get unlimited calls, 2GB data per day, and 100 SMS per day for 425 days, not just 395! All for just ₹2399!

#BSNLIndia #HoliDhamaka #BSNLOffers pic.twitter.com/gZ7GfdnMOK

— BSNL India (@BSNLCorporate) March 3, 2025