BSNL ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುಬಿಲಿ ಪ್ಲಾನ್ : 225 ರೂ. ರಿಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 2.5GB ಡೇಟಾ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್

BSNL ತನ್ನ 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 7, 2025, 12:59 PM IST
  • BSNL 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ.
  • ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
  • Silver Jubilee ವಿಶೇಷ ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯ

BSNL ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುಬಿಲಿ ಪ್ಲಾನ್ : 225 ರೂ. ರಿಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 2.5GB ಡೇಟಾ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್

ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BSNL), ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯು 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ತನ್ನ 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, BSNL ತನ್ನ ವೈ-ಫೈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು Silver Jubilee ವಿಶೇಷ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು  ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2.5GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯಾದ BSNL, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಈ ವರ್ಷ ತನ್ನ 25 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುಬಿಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬೆಲೆ 225. ರೂ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇವಲ 3,100 ರೂ.ಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ : ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಆಫರ್

BSNLನ  225 ರೂ. ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ : 
ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯ 225 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕ್ 2.5GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Wi-Fi ಉತ್ತಮ ಕರೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ :
BSNL ತನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ VoWi-Fi ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ Wi-Fi ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ  ಡಿವೈಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ Wi-Fi ಅಥವಾ Wi-Fi ಕರೆ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕರೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : BSNL 5G ಸೇವೆ ಆರಂಭ : ಮೊದಲು ಇದೇ ನಗರದಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ; ಜಿಯೋ, ಏರ್ ಟೆಲ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತು ಆತಂಕ

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

