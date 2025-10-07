BSNL ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುಬಿಲಿ ಪ್ಲಾನ್ : 225 ರೂ. ರಿಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 2.5GB ಡೇಟಾ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್

ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BSNL), ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯು 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ತನ್ನ 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, BSNL ತನ್ನ ವೈ-ಫೈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು Silver Jubilee ವಿಶೇಷ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2.5GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯಾದ BSNL, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಈ ವರ್ಷ ತನ್ನ 25 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುಬಿಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬೆಲೆ 225. ರೂ.
BSNLನ 225 ರೂ. ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ :
ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯ 225 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕ್ 2.5GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
Wi-Fi ಉತ್ತಮ ಕರೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ :
BSNL ತನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ VoWi-Fi ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ Wi-Fi ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ Wi-Fi ಅಥವಾ Wi-Fi ಕರೆ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕರೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.
