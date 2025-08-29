English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 29, 2025, 07:12 PM IST
  • ಗೀಸರ್ ಬಕೆಟ್ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
  • ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತ
  • ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೂ ಲಭ್ಯ

ಗೀಸರ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ !1,500 ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಈ ಬಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೊತ ಕೊತ ಕುದಿಯುತ್ತದೆ ನೀರು !ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ನ ಚಿಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ

ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಸಿನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪದೇ ಪದೇ  ಗೀಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ನೀರು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗೀಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, 25 ಲೀಟರ್ ಗೀಸರ್ ಕೂಡಾ ದುಬಾರಿ. ಜೊತೆಗೆ   ಗೀಸರ್ ನಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡಾ ಅಧಿಕ ಬರುತ್ತದೆ.  ಇದೆಲ್ಲಾ ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಂದು ಸುಲಭ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಅದುವೇ  'ಗೀಸರ್ ಬಕೆಟ್'  ಅದರಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಸುರಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.  

ಗೀಸರ್ ಬಕೆಟ್ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ : 
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಬಕೆಟ್ ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.  ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದರೆ ಇದರ ಕೊರತೆಯೂ  ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ದುಬಾರಿ ಗೀಸರ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಈ ಬಕೆಟ್  ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ  ಬಿಸಿ ನೀರು ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ !ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಆಗುವುದು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತ :
ಈ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಮನೆಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನಲ್ಲಿಯಿಂದಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಗ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

20 ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು  ಶಾಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ : 
ಗೀಸರ್ ಬಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 20 ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆರಾಮವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು  ಶಾಕ್ ಪ್ರೂಫ್  ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೀಸರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 82 ನಿಮಿಷ ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂಪಾಗುತ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರ : ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿದೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ

ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ : 
ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ. ಗೀಸರ್‌ನ ಬೆಲೆ 5-10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾ
ಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನು ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಈ ಬಕೆಟ್  2,499 ರ ಬದಲಿಗೆ ₹ 1,599 ಗೆ  ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು 36% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ : 
 ಗೀಸರ್‌ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಗೀಸರ್ ಬಕೆಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಇದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

