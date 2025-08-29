ಗೀಸರ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ !1,500 ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಈ ಬಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೊತ ಕೊತ ಕುದಿಯುತ್ತದೆ ನೀರು !ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ನ ಚಿಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ

ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಸಿನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪದೇ ಪದೇ ಗೀಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ನೀರು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗೀಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, 25 ಲೀಟರ್ ಗೀಸರ್ ಕೂಡಾ ದುಬಾರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಗೀಸರ್ ನಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡಾ ಅಧಿಕ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಂದು ಸುಲಭ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಅದುವೇ 'ಗೀಸರ್ ಬಕೆಟ್' ಅದರಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಸುರಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಗೀಸರ್ ಬಕೆಟ್ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ :
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಬಕೆಟ್ ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದರೆ ಇದರ ಕೊರತೆಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ದುಬಾರಿ ಗೀಸರ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಈ ಬಕೆಟ್ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತ :
ಈ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಮನೆಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನಲ್ಲಿಯಿಂದಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಗ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
20 ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಶಾಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ :
ಗೀಸರ್ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 20 ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆರಾಮವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಶಾಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೀಸರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ :
ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ. ಗೀಸರ್ನ ಬೆಲೆ 5-10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾ
ಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನು ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಬಕೆಟ್ 2,499 ರ ಬದಲಿಗೆ ₹ 1,599 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು 36% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ :
ಗೀಸರ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಗೀಸರ್ ಬಕೆಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಇದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.