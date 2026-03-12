Samsung Galaxy M17e 5G Smartphone: ಶೀಘ್ರವೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Samsung Galaxy M17e 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ Samsung ಫೋನ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. Samsungನ ಈ ಫೋನ್ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
Samsung Galaxy M17e 5G ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು?
Samsung Galaxy M17e 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ₹13,999ಕ್ಕೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಎಷ್ಟು RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಫೋನ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
Samsung Galaxy M17e 5G ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಈ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ವೈಬ್ ವೈಲೆಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 6.7-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ARM ಮಾಲಿ-G57 GPUನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16-ಆಧಾರಿತ ಒನ್ UI 8ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಆರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ OS ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಈ ಫೋನ್ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದು 26 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್, 2-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆಳ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.
