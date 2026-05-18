Foxsky Android TV: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ Foxsky ಕಂಪನಿಯ 24 ಇಂಚಿನ HD Ready Smart Android TV ಇದೀಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 24 ಇಂಚಿನ HD Ready LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 1366x768 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿದೆ. Android ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವುದರಿಂದ YouTube, Netflix, Prime Video ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು OTT ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. Wi-Fi ಮತ್ತು HDMI ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Foxsky TVಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ USB ಪೋರ್ಟ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿರರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಹ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟಿವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹9,990 ಇದ್ದು, ಶೇ.35% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ₹6,399ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ₹2,090ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫರ್ ಹಾಗೂ EMI ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಿಕ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ದರದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನರಂಜನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.