English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • Budget Smartphone: ₹20 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಪ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು

Budget Smartphone: ₹20 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಪ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು

Vivo T4x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ₹15,499 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 8, 2026, 06:38 PM IST
  • Samsung Galaxy A07 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ
  • Vivo T4x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ₹15,499 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ
  • 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ Redmi 15 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ₹14,899ಗೆ ಲಭ್ಯ

Trending Photos

ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ 108 ಕರೆ ಮಾಡಿ..! ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ
camera icon9
chest pain
ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ 108 ಕರೆ ಮಾಡಿ..! ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ
ಕೊನೆಗೂ ರಿವೀಲ್‌ ಆಯ್ತು ಡಿಂಪಲ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ಮದುವೆ ರಹಸ್ಯ..! ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಯುವಕ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..
camera icon5
Rachita ram marriage
ಕೊನೆಗೂ ರಿವೀಲ್‌ ಆಯ್ತು ಡಿಂಪಲ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ಮದುವೆ ರಹಸ್ಯ..! ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಯುವಕ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ-ಧನ ಯೋಗದ ಮಹಾಯುತಿ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
camera icon6
Gajakesari Rajayoga
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ-ಧನ ಯೋಗದ ಮಹಾಯುತಿ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಲಾಭ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon12
Chandra Mangala Yoga 2026
ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಲಾಭ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
Budget Smartphone: ₹20 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಪ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು

Budget Smartphone: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿವೆ. ಈ ಫೋನ್‌ಗಳು ಬಜೆಟ್‌ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ನೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಪ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

Samsung Galaxy A07 5G: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 6GB RAM ಮತ್ತು 128GB ವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹15,999 ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ 6.7-ಇಂಚಿನ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.  

Vivo T4x 5G: ಈ Vivo ಫೋನ್ ₹15,499 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ MediaTek Dimensity 7300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ 6GB RAM ಮತ್ತು 128GB ರೂಪಾಂತರವು Samsung Galaxy A07 5Gಗಿಂತಲೂ ₹2,500 ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ! ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..

Redmi 15 5G: ಈ Redmi ಫೋನ್ ₹14,899 ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 33W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 8GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ Redmi ಫೋನ್ Galaxy A07 5Gಗಿಂತಲೂ ₹3,100 ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Oppo K13x 5G: ಈ Oppo ಫೋನ್ ₹15,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು MediaTek Dimensity 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 8MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ Oppo ಫೋನ್ Samsung Galaxy A07 5G ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

CMF ಫೋನ್ 2 ಪ್ರೊ 5G: ನಥಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ₹17,999 ಇದೆ. ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 16MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಸಹ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಗಮನ

Realme Narzo 90x 5G: ಈ Realme ಫೋನ್ ₹13,895 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8GBವರೆಗಿನ RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ Realme ಫೋನ್ Samsung Galaxy A07 5Gಗಿಂತಲೂ ಸುಮಾರು ₹4,000 ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

SmartphoneSamsung Galaxy A07 5GSamsung Galaxy A07 5G top 5 alternativesRedmi 15 5GRealme Narzo 90x 5G

Trending News