Budget Smartphone: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ನೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
Samsung Galaxy A07 5G: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 6GB RAM ಮತ್ತು 128GB ವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹15,999 ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ 6.7-ಇಂಚಿನ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
Vivo T4x 5G: ಈ Vivo ಫೋನ್ ₹15,499 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ MediaTek Dimensity 7300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ 6GB RAM ಮತ್ತು 128GB ರೂಪಾಂತರವು Samsung Galaxy A07 5Gಗಿಂತಲೂ ₹2,500 ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
Redmi 15 5G: ಈ Redmi ಫೋನ್ ₹14,899 ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 33W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 8GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ Redmi ಫೋನ್ Galaxy A07 5Gಗಿಂತಲೂ ₹3,100 ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Oppo K13x 5G: ಈ Oppo ಫೋನ್ ₹15,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು MediaTek Dimensity 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 8MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ Oppo ಫೋನ್ Samsung Galaxy A07 5G ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
CMF ಫೋನ್ 2 ಪ್ರೊ 5G: ನಥಿಂಗ್ನಿಂದ ಬಂದ ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ₹17,999 ಇದೆ. ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 16MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಸಹ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Realme Narzo 90x 5G: ಈ Realme ಫೋನ್ ₹13,895 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8GBವರೆಗಿನ RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ Realme ಫೋನ್ Samsung Galaxy A07 5Gಗಿಂತಲೂ ಸುಮಾರು ₹4,000 ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.