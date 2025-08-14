English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

iPhone 16, Samsung Galaxy S24 ಸೇರಿ ಐದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ !ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ

ಈ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಟಾಪ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 14, 2025, 09:09 PM IST
  • ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಫೋನ್ ಗಳು
  • ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೇಲ್
  • 5 ಟಾಪ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

iPhone 16, Samsung Galaxy S24 ಸೇರಿ ಐದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ !ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೇಲ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  ಈ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಟಾಪ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಫೋನ್ ಗಳು : 
ಐಫೋನ್ 16 :
ಆಪಲ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ  69,999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅದನ್ನು  66,499 ರೂ.ಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 

Samsung Galaxy S24 FE ಮಾದರಿಯು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ  35,999 ರೂ. ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ  ರೂ 33,249  ರೂ. ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಫೋನ್ ವಿನಿಮಯ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು  4500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು Exynos 2400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್  ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ʼಗಂಡಭೇರುಂಡʼ HMT ವಾಚ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಬೇಡಿಕೆ...ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ! ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Poco F7 5G :
ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ  31,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ನಂತರ, ಅದನ್ನು 30,399 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

Samsung Galaxy S24 :
ಈ Samsung ಫೋನ್ ಅನ್ನು 46,499 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ,  ಅದನ್ನು 44,649  ರೂ.ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ವಿನಿಮಯ ಮೌಲ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು Exynos 2400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Realme GT 6 :
Realme ಕಂಪನಿಯ ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ  27,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು  26,599 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಫೋನ್‌ ಮೇಲೆ ವಿನಿಮಯ ಮೌಲ್ಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 15 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟಬಹುದು!ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ದರ ಅನ್ವಯ

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

FlipkartFlipkart SaleFlipkart Independence saleiPhone 16Samsung Galaxy S24

