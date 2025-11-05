English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jio ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ 2GB ಡೇಟಾ, ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್-ಪ್ರೈಮ್ ಮನರಂಜನೆ ! ಅದು ಕೂಡಾ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ

500 ರೂ. ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 5, 2025, 01:31 PM IST
  • ಭಾರತದ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್‌ ಗಳು
  • ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್
  • ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್

Jio ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ 2GB ಡೇಟಾ, ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್-ಪ್ರೈಮ್ ಮನರಂಜನೆ ! ಅದು ಕೂಡಾ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ

ಭಾರತದ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ, ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ, ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ಲಾನ್  ಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 500 ರೂ. ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

90 ರಿಂದ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜಿಯೋ, ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಮತ್ತು Vi ನಡುವೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗೂಗಲ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ವಂಚನೆ ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ

ಜಿಯೋದ 899 ರೂ.ಗಳ ಈ ಪ್ಲಾನ್ 90 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 100 SMS ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ 20GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನ 3 ತಿಂಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ (ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಎರಡೂ) ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೊಗೆ ಉಚಿತ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ. 

ಏರ್‌ಟೆಲ್ :
ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ 979 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್ 84 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SM ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊ AI ಗೆ 12 ತಿಂಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ಬಳಸಬಹುದು UPI! ಫಾರಿನ್‌ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಆನ್ಲೈನ್‌ ಹಣ ವಹಿವಾಟು

Vi :
Viನ 996 ರೂ. ಯೋಜನೆಯು 84 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ Amazon Prime Liteಗೆ ಉಚಿತ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

500 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ :
ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ 500 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಮಾಸಿಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಜಿಯೋ 209 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 349 ರೂ.ಗೆ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಗೆ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಏರ್‌ಟೆಲ್ ತನ್ನ 449 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ 3GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

