ಭಾರತದ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ, ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ಲಾನ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 500 ರೂ. ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
90 ರಿಂದ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು Vi ನಡುವೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಜಿಯೋದ 899 ರೂ.ಗಳ ಈ ಪ್ಲಾನ್ 90 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 100 SMS ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ 20GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನ 3 ತಿಂಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ (ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಎರಡೂ) ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೊಗೆ ಉಚಿತ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ :
ಏರ್ಟೆಲ್ನ 979 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್ 84 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SM ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಏರ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊ AI ಗೆ 12 ತಿಂಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Vi :
Viನ 996 ರೂ. ಯೋಜನೆಯು 84 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ Amazon Prime Liteಗೆ ಉಚಿತ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
500 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಏರ್ಟೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ :
ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ 500 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಮಾಸಿಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಜಿಯೋ 209 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 349 ರೂ.ಗೆ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೆ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಏರ್ಟೆಲ್ ತನ್ನ 449 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ 3GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.